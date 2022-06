Im Jahr 1897 dampfte die Zahnradbahn zum ersten Mal auf den höchsten Berg Niederösterreichs, den Schneeberg. Als Ausgangspunkt für die Fahrten dient heute das Tourismusportal in Puchberg am Schneeberg. In nur 40-minütiger Fahrt geht es während der Saison täglich mit dem Salamanderzug zum Bergbahnhof Hochschneeberg auf 1.800 Meter Seehöhe. In den Sommermonaten macht sich an Sonn- und Feiertagen zusätzlich der nostalgische Dampfzug – wie zu Kaiser Franz Josephs Zeiten – gemütlich auf den Weg. Oben angekommen, begeistern die intakte Schönheit der Natur, das Kaiserin Elisabeth Kircherl, die markierten Wanderwege und vor allem die einmaligen Panoramablicke auf die umliegende Bergwelt. Insbesondere bei warmen Temperaturen verwöhnt die kühlere Bergluft Körper und Geist. Hervorragende Kulinarik kommt am Schneeberg selbstverständlich nicht zu kurz, die gemütlichen Hütten locken mit regionalen Köstlichkeiten – bei der Station Baumgartner warten die bekannten Schneebergbuchteln.

Foto: NB_Kremsl

Das im Sinne der Natur gestaltete Bergareal Hochschneeberg lädt mit gemütlichen Rastplätzen, vielen Sitzgelegenheiten und dem großzügigen Erlebnis Spielplatz zum Verweilen und Entdecken ein – großartige Ausblicke sind dabei garantiert. Die spannende Geschichte der traditionsreichen Schneebergbahn wird mit dem kostenlosen Hearonymus Audioguide erlebbar.

Foto: NB_Wegerbauer

Saison 2022

Die Schneebergbahn ist bis 13. November täglich für die Gäste unterwegs.

Tipp: Alpine Sunrise

Noch vor dem Morgengrauen auf den höchsten Berg Niederösterreichs fahren und den atemberaubenden Sonnenaufgang genießen – Natur und Stille auf 1.800 m samt einzigartigem Blick ins Wiener Becken und die pannonische Tiefebene. Eine kurze begleitete Wanderung (ca. 20 Min. Gehzeit) zum Damböckhaus (freitags) oder die begleitete Salamander-Fahrt zur Station Baumgartner (donnerstags) sowie ein köstliches Bergfrühstück sind inklusive.

Foto: NB_Koegler

Tickets & Information

Alle Informationen zur Schneebergbahn gibt es unter www.schneebergbahn.at. Tickets sind im Niederösterreich Bahnen Webshop erhältlich.

