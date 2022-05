Gartenkultur & Badespaß mit Wohlfühlfaktor

Tüfteln bis Sie zufrieden sind

Wenn Sie Dallhammer Ihre Gartenträume anvertrauen, sind Sie in besten Händen. Wir tüfteln bis Sie ganz zufrieden sind und berücksichtigen Ihre Wünsche und steuern unsere erfahrenen Vorschläge bei. Diese Vielfalt arrangieren die Profis von Dallhammer zu Ihrem Traumgarten. Elemente wie Naturstein, Treppen und Mauern und die richtige Bepflanzung werden dabei trendig in Szene gesetzt.

Foto: zVg

Badevergnügen im eigenen Garten

Wasser im Garten ist nicht nur ein wunderbares Gestaltungselement, es beruhigt auch und sorgt für eine tolle Atmosphäre. Eine Badestelle im eigenen Garten garantiert Badespaß und Wellness – Erholung wie im Urlaub vor der eigenen Haustüre! Dallhammer schafft Badevergnügen von vollbiologisch, glasklar bis bestens gefiltert und desinfiziert – immer als Gesamtkunstwerk gärtnerisch gestaltet.

Der Gärtnerpool als Gesamtkunstwerk

Ein natürlich anmutender Pool, dem man es nicht ansieht, dass sich hinter dem sauber glitzerndem Wasser hochmoderne Anlagen verstecken. Anlagen, die erstklassiges Poolwasser garantieren, aber ganz ohne Chlor auskommen. Die passende Poolabdeckung macht Ihren Pool nicht nur kindersicher, sondern hält ihn auch sauberer und reduziert den Wärmeverlust. Ob Lamellenabdeckung, Kuppeln mit Schiebehallen oder einfache Planen – bei Dallhammer finden Sie die optimale Lösung, am besten alles gleich bei der Planung mit berücksichtigt.

Foto: zVg

Naturpool – glasklar, naturnah

Dallhammer ist auch Experte in Sachen Naturpools. Diese sind eine perfekte Mischung aus modernem Pooldesign und biologischer Wasserqualität, ganz ohne Chemie. Dabei kommt es auf die richtige Technik und den richtigen Filter an. Ergebnis ist ein naturnahes Badevergnügen in glasklarem Wasser.

Raus aus dem Haus – rein in den Schwimmteich

Einen eigenen Schwimmteich zu haben, ist etwas ganz Besonderes. Die üppigen Pflanzzonen und der Badebereich ergeben ein harmonisches Gesamtgefüge, das einer wahren Oase gleichkommt, wo sich Mensch und Tier gleichsam wohlfühlen.

Foto: zVg

Erfahrung vom Profi

Seit Jahrzenten wertet Dallhammer Gärten mit Wasser, Steinen und prominenter Bepflanzung auf. Für jeden Geschmack und jeden Typ Mensch finden wir dabei das Passende und gemeinsam setzen wir es in Szene!