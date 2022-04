Mit Tradition in die Moderne

Weit bekannt ist das Cordon Bleu oder der Zwiebelrostbraten. Zwei traditionelle Gerichte in den Gasthäusern des Landes. Doch die Klassiker werden im Gasthaus Riedl-Schöner in Mank in die Moderne geholt. „Wir entwickeln uns immer weiter und wollen auch in der Küche Neues kreieren“, erklärt Wirtshauskulturwirt Dietmar Schöner.

Als Beispiel: das „Bärlauch Cordon-Bleu“. Im Klassiker ist das Schnitzel mit Käse und Schinken gefüllt. Doch in Mank geht man einen Schritt weiter. Eine Bärlauch-Schafkäse Fülle und eine knackige Sonnenblumenpanier verwöhnen den Gaumen. „Wir blicken dabei auf die Saisonalität“, erklärt Schöner. Auch ein Klassiker, wie der Zwiebelrostbraten wird zum Birnenrostbraten, die Waldviertler Lachsforelle servieren wir mit Bärlauchnudeln oder Spargelrisotto.

Passender Wein zum Gericht

Wer einen Blick auf die letzten Seiten der Speisekarte wirft, wird neben den köstlichen Desserts auch über die Herkunft der Produkte fündig. Neben den hausgemachten Nudeln, bezieht der Familienbetreib viele seiner Produkte aus Mank und Umgebung.

„Die Regionalität ist uns wichtig, das sind über Jahre gewachsene Partnerschaften“, freut sich Dietmar Schöner. Einmal im Monat bietet das Gasthaus in Mank ein besonderes Schmankerl. Beim Candle & Wine-Menü wird zu einem 4-Gang-Menü der passende Wein kredenzt. Der Diplom Sommelier verfügt über einen Weinkeller mit mehr als 200 Positionen.

Dank des „Coravin Systems“ können auch Top Weine glasweise angeboten werden. So belegte der Familienbetrieb den zweiten Platz beim Wettbewerb – „Österreich Glasweise“ in der Kategorie „Gutbürgerlich“. Ebenfalls ein Highlight, das umfangreiche Rum-Angebot – mehr als 25 Spezialitäten aus aller Welt!