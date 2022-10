Neue Attraktion vor Fertigstellung

Gut Ding braucht Weile. Das alte Sprichwort soll sich im Fall des drei Millionen Euro schweren, barrierefreien Neubaus von Gea/Waldviertler Werkstätten im Schremser Zentrum mit Wohnungen, Produktions- und Reparaturstätte sowie Büro im Obergeschoß bewahrheiten: Das Projekt am Ort des früheren Konsum- bzw. Bipa-Marktes, das 2021 nach fast sechs Jahren Anlaufzeit gestartet war und im Herbst 2022 beendet hätte sein sollen, braucht eine letzte Verlängerung.

Foto: Werbung

Die Aussichten sind aber, wie der Lokalaugenschein zeigt, blendend.

Foto: Werbung

Als Ursachen für die Verzögerung nennt Paul Tritscher, Co-Geschäftsführer neben Heini Staudinger, das wochenlang feuchte Wetter, das die Estrich-Austrockung auf den drei Etagen in die Länge zog, sowie Zwischenfälle beim Verputzen der hanfgedämmten Fassade, die einen zweiten Anstrich an Vorder- und Rückseite erzwangen. Insgesamt findet er ausschließlich anerkennende Worte für die beteiligten Firmen, die allesamt aus dem Waldviertel kommen, „die Zusammenarbeit ist wirklich top, Probleme – die es auf jeder Baustelle gibt – werden am kurzen Weg unkompliziert ausdiskutiert“.

Helles großes Büro im Obergeschoß. Foto: Markus Lohninger

Die Verzögerungen bremsten freilich letzte Arbeiten in den Innenräumen genauso wie die Gestaltung der Parkfläche an der Hausrückseite, wo neben 13 Parkplätzen – großteils auf Rasengitter – auch ein Müllhäuschen mit Holzfassade, drei Ladestationen für E-Autos sowie etwa 15 überdachte Fahrrad-Stellplätze kommen.

An der Vorderseite ist zum Hauptplatz hin noch der Bau einer Rampe vorgesehen, der das Gefälle vor dem Haus ausgleicht und einen barrierefreien Zugang ermöglicht. Daneben kommen Stufen, Pflanzentröge und Sitzgelegenheiten.

An sich sind überall finale Arbeiten angebrochen, vieles ist bereits erledigt. Der Aufzug ist installiert, genauso die PV-Anlage mit 50 kWp am Dach. Unter der künftigen Parkfläche wurde ein Fernwärme-Anschluss geschaffen.

Schicker Balkon zur größten Mietwohnung. Foto: Markus Lohninger

Der Innenhof mit Laubengang – dessen Dächer noch begrünt werden – steht indes vor der Fertigstellung. Er verbindet künftig fünf Wohnungen (40 bis 96 m²), die jetzt schon einige Reize offenbaren – von der schwebenden Sitzbank mit Blick auf den Hauptplatz bis zum „Juchhe“, dem aufgesetzten Halbstock, der in der größeren Wohnung auch Räume verbindet und ein gewaltiges Raumgefühl vermittelt. Eine Wohnung wurde mit einem schicken, von zwei Seiten zugänglichen Balkon mit Holzverkleidung ausgestattet. Interesse an den Wohnungen gebe es zur Genüge, sagt Paul Tritscher, zwei seien schon fix vergeben.

Foto: Werbung

Vergeben ist auch das 159 m² große Büro im Obergeschoß – mit lediglich durch Glaswände getrennten Räumen, Serverraum, Küchen- und Nassbereich. Es muss für die Schremser BB-Solution IT-Services GmbH als künftige Mieterin und einen ebenfalls eingemieteten Energieberater fix mit Dezember bezugsbereit sein.

Foto: Werbung

Noch Spielraum für Verwendung der Geschäftsfläche

Vor Ende Dezember müssen schließlich auch alle anderen Arbeiten abgeschlossen sein, gibt Geschäftsführer Tritscher nun die Marschroute vor. Wie das Erdgeschoß auf etwa 400 m² nutzbarer Fläche künftig konkret genutzt werden soll, das will bis dahin geklärt sein. „Dass ein Repair-Café kommt, ist fix. Fix ist auch eine Schuh-Reparatur für alle Modelle, die Übersiedelung der Taschenproduktion kommt ziemlich sicher“, sagt Tritscher: „Für den Rest gibt es total viele Ideen und auch etliche Kooperations-Anfragen, aber noch keine definitiven Entscheidungen.“

Der Innenhof erhält einen begrünten Laubengang. Foto: Markus Lohninger

Noch offen ist auch, wie die Einrichtung als neue Attraktion am Schremser Hauptplatz künftig genannt werden soll. Zumindest für die Namensfindung hat die Verzögerung also durchaus was Gutes.