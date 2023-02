Einzigartig: Geier App zum Vorbestellen & für echte Vorteile

Alte Werte bewahren und neue Wege gehen - so lautet der Leitspruch der Bäckerei Geier aus dem Weinviertel. Mit dem Launch der kostenlosen Geier App setzt die Bäckerei Geier einen weiteren Meilenstein in der 120-jährigen Unternehmensgeschichte und startete im Februar mit einer App mit Vorbestelloption und Kundenbonus als erste österreichische Bäckerei auf den Markt.

Einen einzigartigen Mehrwert für den Kunden schafft die App durch die Funktionen von Vorbestellen und Bezahlen der Geier Backwaren direkt in der App. Besonders am Wochenende oder wenn man am Morgen wenig Zeit hat, eine gute Idee, um die gewünschten Backwaren fertig vorbereitet schnell im Geschäft abholen zu können.

Foto: Geier

Auch die bewährte Geier Karte für Vorteile kann man nun „digitalisieren“ und in die App bringen. 3% Bonus bei jedem Einkauf auf jeden vollen Euro kann man somit nun auch per Handy App sammeln, ohne eine Plastikkarte mithaben zu müssen. Weiters kann man Guthaben aufs Handy laden und erhält als registrierter Geier App Kunde laufend sogenannte „Coupons“ mit besonderen Schnäppchen und Aktionen.

„Wir sind stolz darauf, als erste Bäckerei in Österreich mit der Geier App Lösung unseren Kunden und Kundinnen ein so umfangreiches digitales Service bieten zu können. Wir sind davon überzeugt, dass wir in der Digitalisierung vor allem als Klein- und Mittelbetrieb dranbleiben müssen und wir uns dem Zug der Zeit nicht verschließen dürfen.

Dies ist ein wichtiger Bereich, um die Zukunft unserer Bäckerei und die Arbeitsplätze unserer MitarbeiterInnen und Mitarbeiter zu sichern,“ erzählt uns Erika Geier. Bäckermeister Gerald Geier versichert jedoch: „Beim Backen setzen wir nach wir vor auf Handarbeit und „digitalisieren“ nur dort, wo es für die Qualität unserer Backwaren keinen Unterschied macht.“

Die Geier App ist einfach strukturiert, bedienerfreundlich und die Anwendungen sind für jede Altersklasse konzipiert. Die Eingangsbeschränkungen für die Nutzer sind geringgehalten, damit wirklich jeder Geier Kunde Zugriff auf die App hat und von den Vorteilen profitieren kann. Die Geier App ist ab sofort im Google Play Store und im Apple Store gratis erhältlich. Nähere Informationen zu den Funktionen der App und zum Download finden Sie unter: www.geier.at/geier-app.html

Geier. Die Bäckerei ist ein regionaler Bäckerei-Konditorei-Kaffeehausbetrieb mit Standorten im Weinviertel und in Wien. Gerald und Erika Geier das Familienunternehmen in der vierten Generation. Geier lebt echte Weinviertler Brotkultur schon seit 1902, backt ausschließlich nach eigenen Rezepten und bezieht seine Rohstoffe zu 80% aus einem Umkreis von 50km.

Geier. Die Bäckerei

Bäckerweg 1/Industrieparkstr. 2, 2282 Markgrafneusiedl

T: +43/664 88 50 66 83,