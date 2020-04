Wir sind für unsere Bürgerinnen und Bürger da!.

Liebe Brunnerinnen und Brunner!

Genauso rasch wie uns die Corona-Krise überrollt hat, haben wir alle gemeinsam darauf reagiert! Bereits in den ersten Tagen wurde die Plattform zur Unterstützung von Personen der Risikogruppe eingerichtet. Hier bringen wir Menschen, die Unterstützung bei Einkäufen oder wichtigen Besorgungen benötigen, und Menschen, die diese Hilfe leisten können, zusammen. Wenn Sie Hilfe brauchen oder helfen wollen, dann senden Sie eine E-Mail an gemeinsam@brunnamgebirge.gv.at oder melden sich unter Tel. 02236/31601-100 im SIB (Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 12 Uhr). Mitarbeiter der Gemeinde unterstützen ebenfalls Brunnerinnen und Brunner, die der Risikogruppe angehören.

Gemeinde

Wir mussten unseren Parteienverkehr zwar mehr oder weniger auf Telefon und E-Mail beschränken, stehen Ihnen jedoch täglich für Ihre Anliegen und Wünsche zur Verfügung. Die einzelnen Teams der Gemeindeverwaltung wechseln im 14-Tagesrhythmus ihren Dienst. Sie erreichen uns also wie gewohnt. Auch unser Abfallsammelzentrum hat zu den üblichen Zeiten für Sie geöffnet. Wir bitten Sie jedoch, nur absolut unaufschiebbare Entsorgungen zu tätigen und sich an die Anweisungen des Personals zu halten.

Auf www.brunnamgebirge.at finden Sie tagesaktuelle Informationen sowie weiterführende Links. Sollten Sie dennoch offene Fragen haben, wenden Sie sich bitte telefonisch an 02236/31601-100 oder per E-Mail an gemeinde@brunnamgebirge.gv.at.

Gemeinde

Liebe Brunnerin, lieber Brunner, bitte halten Sie sich weiterhin an die Anweisungen der Bundesregierung und vermeiden Sie auch nach der Lockerung zu engen Kontakt mit Menschen! Nur wenn wir alle weiterhin diszipliniert sind, können wir eine neuerliche Ausbreitung des Corona-Virus vermeiden!

Halten Sie durch, wir schaffen das!

Ihr

Dr. Andreas Linhart

Bürgermeister