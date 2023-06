Energiesparend & umweltfreundlich

Erfreulich ist, dass durch die Bewusstseinsbildung aller Mitarbeiter:innen in allen Bereichen der Gemeindeeinrichtungen der Energieverbrauch sowohl bei Strom als auch Gas gesenkt werden konnte. Dafür gebührt den Mitarbeiter:innen ein besonderer Dank. Natürlich sind trotzdem die Energiekosten wegen der horrenden Teuerung stark gestiegen.

Die Gemeinde setzt verstärkt auf die Sonnenenergie. So wurden weitere Photovoltaikanlagen am Sportplatz, auf dem Turnsaal der Schule, am Dach der Gemeinde neu errichtet. Weitere Anlagen sind in der Planung oder Umsetzung. Etwa 1200 alte Lichtpunkte mit hohem Energieverbrauch werden in der Volksschule, Hort, Musikschule und Mittelschule in den Sommerferien durch energiesparende LED-Beleuchtung umgerüstet. Dies bringt eine Energieeinsparung von etwa 65 Prozent. Das Flutlicht des Sportplatzes wurde bereits auf LED getauscht.

Die thermischen Sanierungen der alten Gebäude wären sehr wichtig, dabei könnte bis zu 65 Prozent der Energie eingespart werden. Leider widersprechen dem die intensiven Baukosten und es gibt hier nur etwa 15 Prozent öffentliche Förderungen. Damit sind die Sanierungen finanziell nicht zu stemmen. Hier wäre die Regierung gefordert, sollte ihr die Umwelt wichtig sein.

Trotzdem wird ein Teil der alten Volksschule um etwa 1,0 Mio. Euro thermisch saniert. Dabei werden in den Sommerferien 67 alte Fenster erneuert, die letzte Geschoßdecke und die Fassade thermisch isoliert.

Der Fernwärmeausbau erfolgt in Himberg großflächig im Bereich der dichten Verbauung. Damit wird der Gasverbrauch in den Gemeindeanlagen in den nächsten drei Jahren um etwa 80 Prozent reduziert und auf Wärme von Biomasse (Hackschnitzel) umgestellt. Dies ist ein extrem großer Beitrag für unsere Umwelt. Private schließen sich entlang der Trasse ebenfalls an die Fernwärme an.

„Der Gemeindevertretung ist wichtig, dass möglichst viel für die Umwelt getan wird. Sei es durch thermische Sanierungen, Nutzung der Sonnenenergie oder Pflanzung von Bäumen und Sträuchern. Unsere Umwelt ist uns wichtig“, so Bürgermeister Ernst Wendl.