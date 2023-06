Mit Motivation und Weitblick in die Zukunft

Die Zeiten sind wegen der Teuerung derzeit sowohl für die Bevölkerung, als auch für die Betriebe und Gemeinden sehr herausfordernd. Die Lebenserhaltungskosten drohen das Einkommen zu übersteigen. Während Groß- und Energiekonzerne überbordende Gewinne erwirtschaften, sind die täglichen Kosten für uns Konsumenten extrem hoch.

„Laufend begegne ich Menschen, die Ängste haben, dass sie sich das tägliche Leben nicht mehr leisten zu können“, berichtet Himbergs Bürgermeister Ernst Wendl. Die Preise sind sehr hoch, der Wohlstand in der Bevölkerung sinkt. Immer mehr Menschen können sich weniger leisten, viele sind bereits an oder unter der Armutsgrenze.

Die Gemeindeführung ist hoch motiviert

Gerade in dieser herausfordernden Zeit ist es besonders wichtig, dass ein stabiler Zusammenhalt in der Gemeindeführung gegeben ist. In solch schwierigen Zeiten ist es von besonderer Bedeutung, dass sich unsere Bevölkerung auf die Gemeinde als vertrauenswürdiger Partner verlassen kann.

„Die Gemeinde ist der unmittelbare Gestalter des täglichen Lebens der Menschen. Daher will ich als Bürgermeister mit meinem Team ein stabiler Anwalt und Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger sein, unabhängig wie die übergeordneten politischen Gremien agieren und funktionieren.

Mein Kernteam ist stabil und engagiert, arbeitet mit Weitblick und Fleiß für die Menschen in unserer Gemeinde. Politische Querelen lasse ich nicht zu und es gibt auch keine Zeit dafür, denn wir sind für transparente ehrliche Arbeit gewählt“, so Bürgermeister Ernst Wendl.

Keine Gebührenerhöhung

Die Gemeindeführung wird in diesen schwierigen Zeiten die Bevölkerung nicht noch zusätzlich mit Gebührenerhöhungen belasten. „Natürlich hat die Gemeinde auch mit Preiserhöhungen zu kämpfen, aber wir wollen diese nicht auf unsere Bevölkerung überwälzen. Daher wird es im heurigen Jahr keine Gebührenanpassungen geben“, erklärt Bürgermeister Ernst Wendl. Gemeint sind damit die Kanalgebühren, Friedhofsgebühren, Kindergartenbeiträge, Beiträge für Musikschule, etc.

Die Gemeinde Himberg muss noch mehr sparen

Nachdem die Gemeinde auch die Belastung der Teuerung massiv trifft, allein die Personal- und Energiekosten jährliche Mehrausgaben von etwa 1,50 Millionen Euro verursachen, muss noch mehr gespart werden.

„Wir ersuchen daher auch um Verständnis, dass nicht alle Bedürfnisse der Bevölkerung sofort umgesetzt werden können. Aber wir werden uns stets bemühen den Anliegen und Bedürfnissen unserer Bewohner:innnen bestens nachzukommen“, betont Bürgermeister Ernst Wendl.