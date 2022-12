Action, Fun und Bergpanorama

Mit' m Lift aufi, mit Schwung owa

In wenigen Minuten bringen die zwei Sesselbahnen die Wintersportler*innen von 800 auf 1.626 Meter Seehöhe. Am Gipfel der Gemeindealpe angekommen, überzeugt der einzigartige 360 Grad Panoramablick auf die umliegende Bergwelt. Die herrlichen Abfahrten in der beeindruckenden Natur bieten Wintersportvergnügen pur.

Beste regionale Kulinarik kommt auf der Gemeindealpe Mitterbach ebenfalls nicht zu kurz. Direkt bei der Bergstation lädt das Terzerhaus zu genussvollen Momenten ein. Gemütliche Einkehrmöglichkeiten bei der Mittelstation und der Talstation runden das kulinarische Angebot ab.

Wintersaison 2022/23

Die Wintersaison läuft bei geeigneter Schneelage von 17. Dezember 2022 bis 19. März 2023. Die tagesaktuellen Informationen zu den geöffneten Pisten- und Seilbahnanlagen sind unter https://www.gemeindealpe.at/liftbericht-gemeindealpe abrufbar.

Tipp: Terzerhaus Opening

Das Bergrestaurant Terzerhaus startet mit neuen Pächtern – der Gastro-Familie Bauer aus Traisen – in die Wintersaison 2022/23. Die Neuübernahme wird mit dem „Terzerhaus Opening“ voraussichtlich am 17. Dezember gebührend gefeiert. Voraussetzung für die Veranstaltung ist Skibetrieb auf der Gemeindealpe.

Tickets & Information

Alle Informationen zur Gemeindealpe Mitterbach gibt es unter gemeindealpe.at. Tickets sind im Onlineshop und vor Ort erhältlich.

Kontakt

Niederösterreich Bahnen Infocenter

T: +43 (0) 2742 360 990-1000

M: info@niederoesterreichbahnen.at

W: www.niederoesterreichbahnen.at