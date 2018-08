10. Landesweiter Dirndlgwandsonntag.

Gemeinsam in Tracht am 9. September 2018

Im Rahmen der Initiative „Wir tragen Niederösterreich“ laden die Volkskultur Niederösterreich und ihre Partner alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ganz herzlich zum 10. landesweiten Dirndlgwandsonntag ein. Unter dem Motto „Gemeinsam in Tracht“ möchten sie die Verbundenheit der Menschen zu ihrem Land sichtbar werden lassen.

Seit 2009 ruft die Volkskultur Niederösterreich gemeinsam mit den Partnern der Initiative „Wir tragen Niederösterreich“ zum Tragen von Tracht am Dirndlgwandsonntag auf.

Von Arbesbach bis Niedersulz von Krumbach bis Ybbsitz – im ganzen Land stehen Dorf- und Pfarrfeste, Frühschoppen, Trachtenmodenschauen, Zugfahrten oder Kirtage unter dem Motto „Wir tragen Niederösterreich.“ Traditionellerweise findet der Dirndlgwandsonntag immer am zweiten Sonntag im September rund um den Festtag der heiligen Notburga, der Schutzpatronin für Mägde, Bauern und Dienstboten (Namenstag am 13. September) statt. In der Ikonografie wird die für ihre Nächstenliebe bekannte und um das Wohlergehen der Armen besorgte Heilige immer in Tracht dargestellt. Die katholischen Pfarren der Diözesen Wien und St. Pölten, die evangelischen Pfarrgemeinden Niederösterreichs sowie auch immer mehr Gemeinden und Vereine unterstützen die Idee des Dirndlgwandsonntag, rufen zum Tragen der Tracht auf und begehen diesen besonderen Tag mit Begleitveranstaltungen.

