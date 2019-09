Den Sonntag in Tracht verbringen

Von Baden bis Waidhofen an der Ybbs, von Niedersulz bis Puchberg am Schneeberg – im ganzen Land stehen Dorf- und Pfarrfeste, Frühschoppen, Trachtenmodenschauen oder Kirtage unter dem Motto „Wir tragen Niederösterreich.“ In Groß Gerungs wird mit einem ORF Radio NÖ Frühschoppen, wieder aufhOHRchen und dem Waldviertler Volkstanzfest gefeiert, in Haag wird anlässlich des Dirndlgwandsonntag die neue CD des Chor Haag präsentiert und in Wiener Neustadt lässt man beim Stadtfest das „Dirndlgwandl“ hochleben. Im Mittelpunkt stehen die schönsten Trachten der Regionen sowie Musik und Tanz.

Die katholischen Pfarren der Diözesen Wien und St. Pölten, die evangelischen Pfarrgemeinden Niederösterreichs sowie auch immer mehr Gemeinden und Vereine unterstützen die Idee des Dirndlgwandsonntags, rufen zum Tragen der Tracht auf und begehen diesen besonderen Tag mit Begleitveranstaltungen.

Eine Auswahl der Veranstaltungen finden Sie auf www.wirtragennoe.at.