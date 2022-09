8. Göttlesbrunner Trüffelmarkt

Für zwei Wochenenden verwandelt Johannes Jungwirth wieder einen Weinstadl im Herzen von Göttlesbrunn zum Traum für kulinarische Schatzsucher. Dann dreht sich beim „Trüffelmarkt“ wieder alles um die köstliche Kostbarkeit mit dem unvergleichlichen Aroma.

Mit seinen Genussinszenierungen vor Ort, Spezialitäten zum Mitnehmen, Weinen aus Carnuntum und geselligem Ambiente verspricht der „Trüffelmarkt“ auch heuer wieder ein Erlebnis für alle Sinne.

Der Trüffelmarkt ist das Herzensprojekt des renommierten Haubenkochs und passionierten Trüffelliebhabers Johannes Jungwirth, und in der Region bereits eine erwartete Genusstradition geworden. An den Wochenenden vom 8. – 9. sowie vom 15. – 16. Oktober 2022 steht in der Region Carnuntum für einige Tage zur Abwechslung nicht die Traube, sondern die Trüffel im Mittelpunkt.

Um die Wartezeit und die Tage zwischen den Wochenenden zu versüßen, gibt es im Restaurant „DERjungWIRT“ in Göttlesbrunn bereits im Vorfeld ein mehrgängiges Trüffelmenü. Vielfältig und köstlich, erwartet Besucher in Göttlesbrunn ab Oktober ein Genussfestival im Zeichen der edlen Knolle.

www.dertrueffelmarkt.at