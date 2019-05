Bilbao hat kein Meer! Und das braucht es auch nicht, denn dank Guggenheim-Effekt hat es diese 350.000-Einwohner-Stadt in Spanien vom hässlichen Entlein zur angesagten europäischen Metropole geschafft. Gleich nach dem Einchecken ins Hotel geht es mit der kleinen Studiosus-Gruppe ein wenig die Altstadt: Das Arriaga-Theater erinnert seit 1860 an den „spanischen Mozart“ – danach geht es entlang der steinernen Jakobsmuscheln zur Kathedrale. Sie zählt zu den UNESCO geadelten Bauwerken, deren Ursprünge ins 14. Jahrhundert zurückreichen. Am Weg ist es unumgänglich: Der Duft und die Optik der Pintxos verführen in eine der zahlreichen Bars.

Pechacek Das Guggenheim-Museum ist schon von außen ein echter Hingucker. Es ist ist eine der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten der Stadt Bilbao.

Die baskischen Tapas sind kleine Kunstwerke und stimmen ein auf DAS architektonische Meisterstück Bilbaos: Frank O.Gehrys Guggenheim Museum ist mit seiner Glas-Titan-Konstruktion schon von außen ein echter Hingucker.

Pixabay „Puppy“ begrüßt dieBesucher vor dem Guggenheim-Museumin Bilbao.

Sofort muss man ein Selfie mit „Puppy“ machen, den mit blühenden Blumen bepelzten Riesenwelpen von Jeff Koons. Innen geht es dann zu Richard Serras begehbarer Schlange.

In der Altstadt finden Stadtbesucher angesagte In-Läden gleich neben alteingesessenen Traditionsläden. Dabei findet man kein Haus, das nicht wie gestern erst frisch renoviert aussieht. So ein gepflegtes Stadtbild von Art-deco-Gebäuden vermischt mit modernen Glasbauten gibt es wohl sonst nirgends.

Wer ins Baskenland reist, sollte unbedingt einen ganzen Tag dem Seebad San Sebastian widmen. Es riecht nach Meer und Hafen und das Flair der Belle Epoque mischt sich mit einer jungen lebendigen Szene. Auf der Promenade bietet sich ein traumhafter Ausblick, wenn vom Monte Igueldo die muschelförmige Bucht La Concha zu Füßen liegt.

Weiter geht es mit einem Ausflug mit Geschichte: die ehemalige baskische Hauptstadt Gernika erlangte durch den deutschen Luftangriff 1937 und das daraus entstandene Picasso-Werk mit dem spanischen Ortsnamen „Guernica“ traurige Berühmtheit.

Pechacek Der herrliche Duft der Pintxos lockt die Besucher von Bilbao in die zahlreichen Bars.

Zum Abschluss des Studiosus-Kurztrips im Baskenland ist noch ein Halt an der Puente Colgante angesagt, der ältesten Schwebefähre der Welt über den Ria del Nervion. Schwindelfrei sollte man dabei schon sein, um in 50 Metern Höhe die atemberaubende Aussicht über Fluss und Stadt zu genießen. Man kann aber auch gemächlich über den Fluss schweben, von einem Ufer zum andern und dabei das technische Wunderwerk bestaunen.