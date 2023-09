Köstlicher Brunch im Marché

Willkommen in der herzlich offenen Marché Marktküche. Schauen Sie zu, wie für Sie frische, saisonale Gerichte liebevoll zubereitet werden – von Hand, aus natürlich lokalen Zutaten!

Direkt an der S1, in der Nähe vom Flughafen Schwechat, ist das Marché Restaurant gelegen.

Ein Marktrestaurant mit offener Küche, wo Sie von A bis Z beim Kochen dabei sind. Sie genießen ehrliches und von Hand zubereitetes Essen aus saisonalen und lokalen Zutaten. Die neu gestaltete, große Terrasse lädt zum Verweilen ein.

Das Marché Mövenpick bietet die ideale Infrastruktur für Meetings, Seminare und Veranstaltungen: Verkehrsgünstig gelegen, direkt an der Autobahn zwischen Wien und dem Flughafen Schwechat. Moderne Seminarräume und Hotelzimmer stehen Ihnen dazu zur Verfügung.

Entspannt brunchen

Ankommen im Wochenende: Mit dem Schlemmerbuffet im Marché Restaurant stellen Sie sich Ihren Teller am vielseitigen Brunchbuffet individuell zusammen. Jedes Wochenende und an allen Feiertagen von 23. September bis 5. November, jeweils von 11.30 – 14 Uhr, gibt es wieder das reichhaltige Schlemmerbuffet – eine frische Vielfalt an regionalen Köstlichkeiten.

Wie das duftet, knuspert und brutzelt! Flanieren Sie von Marktstand zu Marktstand und stellen Sie sich Ihr frisches Gericht zusammen. Genießen Sie die riesengroße Vielfalt und Auswahl an nationalen und internationalen Gerichten. Ein Besuch mit der ganzen Familie und Freunden im Marché Schwechat lohnt sich auf jeden Fall.

Frisch Frühstücken

Was gibt es Schöneres als ein gutes und reichhaltiges Frühstück um gestärkt in den Tag zu starten? Bedienen Sie sich nach Lust und Laune an unserem marktfrischen Frühstücksbuffet.

Täglich bis 11 Uhr. Um € 21,90 pro Person sind auch ein frisch gepresster Saft und alle Heißgetränke inklusive.

Kinder bis 110cm sind bei uns eingeladen, Kinder bis 140cm zahlen die Hälfte.

Weitere Informationen unter: www.marche-movenpick.at