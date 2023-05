EIN ORT FÜR GENIESSER

Vor zehn Jahren wurde die Idee geboren, eine Brauerei zu errichten und so aus dem Hobby von Nadine Willach einen Beruf zu machen. „Da haben wir beschlossen, eine Brauerei zu gründen“, schmunzelt Friedrich Willach, der mit seinem Geroldinger Brauhaus mittlerweile auf eine wahre Erfolgsgeschichte zurückblicken kann. Noch heute gilt: Nadine braut das Bier, Friedrich vermarktet es.

Das Brauhaus in Gerolding ist aber nicht nur wegen seiner naturbelassenen Bierspezialitäten einen Ausflug wert: Durch seine Lage direkt am Jakobsweg, mitten in einem der schönsten Wandergegenden in unmittelbarer Nähe zur Wachau, bietet sich das Brauhaus auch als Ausflugsziel an.

Die Biersorten haben sich in den vergangenen zehn Jahren stets verändert. „Das Helle“ sowie das „Bernsteinbier“ ist standardmäßig aber immer im Sortiment. Monatlich kommt zumindest eine weitere Biersorte neu hinzu. „Ich habe in den vergangenen zehn Jahren mehr als 30 verschiedene Biersorten gebraut und wir sind mit einigen ausgewählten Bieren sogar Staatsmeister geworden“, zeigt sich Nadine Willach stolz.

Fixer Genussstandort sind aber auch die Wochenmärkte in Melk und St. Pölten, wo das Bier nicht nur verkostet, sondern auch eingekauft werden kann. Wer an diesen Tagen keine Zeit hat, dem sei auch ein Besuch im kleinen Hofladen der Brauerei ans Herz gelegt. Dieser hat jeden Dienstag (16 bis 19 Uhr) sowie Freitag (14 bis 19 Uhr) geöffnet. Und das Beste: Man kann sich dort nicht nur für Zuhause mit ausgezeichnetem Bier eindecken, sondern ebenfalls die neuesten Kreationen verkosten!

Daneben lockt auch ein Regionalmarkt am zweiten Donnerstag im Monat von 16 bis 20 Uhr im Geroldinger Brauhaus. Die nächsten Termine: 11. Mai und 15. Juni.

Mehr Infos zu den Terminen sowie Bestellungen unter www.geroldinger-brauhaus.at.