Neue kostenlose Veranstaltungsreihe für die persönliche Gesundheit!

Das Health Center Vienna Airport startet für alle Gesundheitsinteressierten und Menschen mit Beschwerden eine kostenlose Veranstaltungsreihe mit kompetenten Fachärztinnen und -ärzten en zu vielfältigen Gesundheitsthemen. Im Rahmen von „Gesundheit im Fokus“ erfahren Sie alles, was Sie für Ihr persönliches Wohlbefinden wissen müssen.

Der erste Termin findet am 26. September 2023 statt, mit dem Thema: Vorsorgemedizin aus Sicht eines Gastroenterologen. Leber-Magen-Darm im Fokus. Die Teilnahme ist kostenlos, Beginn ist um 17:30 Uhr. Ort der Veranstaltung: Health Center Vienna Airport, Office Park 3 (Objekt 682), Bauteil 2, 2. Stock. Interessiert? Melden Sie sich jetzt an: Via E-Mail an office@healthcenterairport.at oder telefonisch unter +43 1 7007 24900.

Entzündungen und Infektionen sowie Krebserkrankungen zählen zu den häufigsten Pathologien des Magen-Darm Traktes und können in jedem Alter auftreten. Viele dieser Erkrankungen lassen sich frühzeitig erkennen und behandeln. Lebererkrankungen stellen weltweit eines der größten Gesundheitsprobleme dar.

PRIM. DR. FRANZ PFEFFEL, Facharzt für Innere Medizin, Gastroenterologie und Hepatologie im Health Center Vienna Airport, klärt über häufige Erkrankungen in den Bereichen Leber, Magen und Darm auf. Erfahren Sie, wie man diese Erkrankungen frühzeitig erkennen kann und vor allem, wie sie verhindert werden können.

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Gesundheit im Fokus“ informieren Fachärztinnen und -ärzte des Vienna Airport Health Centers über aktuelle Gesundheitsthemen, geben Vorsorgetipps und stehen für alle Fragen zur Verfügung. Nächste Termine der Veranstaltungsreihe stehen bereits fest:

19.10.2023: „Geheimnisse des Herz-Kreislauf-Systems“ - Ein Experten-Vortrag über Bluthochdruck von Dr. Andras Döme Dezsi, Kardiologe

14.11.2023: „Allergien im HNO-Bereich, Diagnose und Therapiemöglichkeiten“ - Ein Experten-Vortrag von Prof. Dr. Hubert Hrabcik, HNO.

Schauen Sie vorbei und erhalten Sie kostenlose Gesundheitsberatung!

Alle Informationen: www.healthcenterviennaairport.com