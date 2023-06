Wieselburger Volksfest mit Open-Air Festival 28. Juni - 2. Juli

Volksfest inklusive Open-Air Festival

Das umfangreiche Musikprogramm verleiht dem WIESELBURGER VOLKSFEST einen Festival-Charakter. Auf vier verschiedenen Bühnen gibt es Live-Acts aus verschiedenen Genres.

Die Open Air-Festival-Bühne hebt das Volksfest auf eine neue Ebene: Ein Live-Act jagt den nächsten. Hier ein Auszug der Headliner: Wiener Wahnsinn, Nik P. & Band, LEMO und viele mehr!

Für gute Stimmung in Ludwigs Festzelt sorgen Klassiker wie: HIGHTLIGHTS party-band-austria, Matty Valentino, MYBOCK, Night Rider und die Partyhirschen. Wer sich einen Platz im Bierzelt reservieren möchte, kann dies bereits online unter: www.wieselburger-volksfest.at tun. Am Mittwoch um 20:00 Uhr findet natürlich der legendäre Bieranstich statt.

Die Schmankerlbühne, angrenzend zum Winzerstadl, bietet Unterhaltungsmusik, bei der gerne auch das Tanzbein geschwungen werden darf. Den Beginn machen echte Lokalmatadoren: die.Tschechen. Von den Wieselburger Braumusikanten über The Original Jazzband bis hin zu Evergreens und Lieblings-Oldies von Sharona ist alles abgedeckt. Mit High 5 stellt sich auch eine junge Newcomerband aus der Region am Wieselburger Volksfest vor.

Wer richtig abfeiern möchte, der ist in der Party Arena presented by mado genau richtig! Angesagte DJs wie DJ Zeus, DJ Clemotone und PAZOO heizen richtig ein und sorgen für Partynächte, die man nicht so schnell vergisst. Wer sich vom Tanzen erholen möchte, kann bei stylischen Drinks in der Summer Lounge im Freibereich mit Blick auf die Erlauf chillen.

Der genaue Timetable ist unter: www.wieselburger-volksfest.at abrufbar.

Foto: Schafranek

Volksfest-Feeling

Typische Volksfestschmankerl und stylische Drinks sorgen für das richtige Volksfest-Feeling. Mit den Kaiser-Bier-Krügerlbussen ist eine autofreie Anreise zum Volksfest auch heuer wieder möglich. 8 verschiedene Linien fahren von Mittwoch bis Samstag. Infos zu den An- und Abfahrtzeiten sind online abrufbar.

Foto: Schafranek

Fixpunkte wie der Winzerstadl, Ludwigs Festzelt und die Moser-Hütte dürfen auch heuer nicht fehlen.

Der Vergnügungspark wird in zwei Bereiche geteilt: Während am Platz 1 Klassiker wie Tagada, Autodrom und das Riesenrad zur Verfügung stehen, gibt es am Platz 2 (vor dem Hotel) eine eigene Kinder- & Family Fun Area, in der die passenden Fahrgeschäfte für die jüngsten Besucher•innen zu finden sind.

Die Erlauf – ein besonderer Platz

Die Erlauf, genauer gesagt der Zwiesel, hat für Wieselburg eine besondere Bedeutung und hat auch der Stadt den Namen gegeben. Umso schöner ist es, dass die Erlauf am WIESELBURGER VOLKSFEST als Bühne dient und richtig in Szene gesetzt wird. Die Feuer-Erlebnis-Show powered by Wieselburger Bier sorgt mit akrobatischen Elementen, Lichtershow und Musik für eindrucksvolle Bilder.

Wer auf der Suche nach dem Adrenalinkick ist, der kann diesen in einem Flug über die Erlauf finden. Der Flying Fox mit einer Strecke von 125 m sorgt für ein besonderes Abenteuer.

Foto: Schafranek

Ein Treffpunkt für die ganze Familie

Schon immer war das Volksfest ein Ort für die gesamte Familie und dies soll auch so bleiben! Besonders das Angebot für die jüngsten Besucher•innen wurde schon im Vorjahr gut angenommen und ist auch heuer ein fixer Bestandteil des fünftägigen Festes. Der gesamte Festplatz 2 steht im Zeichen von Kinder- & Family Fun: Einen zauberhaften Besuch am WIESELBURGER VOLKSFEST versprechen Straßenkünstler•innen und Gaukler•innen. Daneben sorgt die Kids-Bühne für Live-Acts die Kinderaugen leuchten lassen. Am Freitag ist Kindernachmittag, hier gelten ermäßigte Preise bei den Fahrgeschäften, zudem ist am Sonntag Familientag mit freiem Eintritt zum Volksfest. Am Samstag ist OKIDOKI unterwegs am WIESELBURGER VOLKSFEST: Die Show wird präsentiert von Moderator Robert Steiner, mit im Gepäck sind Partyspiele wie Freddys-Käfer-Limbo, das Sesselspiel, Tolle-Tiere-Pantomime oder das „OKIDOKI“-Buzzer-Quiz.