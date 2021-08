Neben einigen großen Leitbetriebe mit teilweise mehreren hundert Mitarbeitern, die natürlich maßgeblich zur positiven Entwicklung der Wirtschaft in Zwettl beitragen, gibt es noch viele Klein- und Mittelbetriebe, die durch den persönlichen Einsatz der Unternehmer und die hochwertige Arbeit sowohl bei den Zwettlern selbst als auch bei auswärtigen Kunden große Wertschätzung genießen.

Die positive, wirtschaftliche Entwicklung in Zwettl spiegelt sich in der Zahl der aktiven Betriebe wider. Seit 2010 erhöhten sich die Betriebsstandorte in Zwettl um mehr als 23 % auf mittlerweile 820 (Stand Ende 2020).

All diese Unternehmer bieten den Zwettlern, aber auch vielen Einpendlern aus dem Bezirk oder anderen Bezirken einen sicheren Arbeitsplatz. Den Unternehmern liegt auch die Förderung und Ausbildung der Jugend am Herzen, rund 250 Lehrlinge werden aktuell im Gemeindegebiet Zwettl zu erstklassigen Fachkräften ausgebildet.

Die Stadtgemeinde Zwettl setzt im Rahmen der Initiative ZentrumsEntwicklung die wirtschaftlichen Weichen für attraktive Investitionen in zukunftsträchtige Projekte im außergewöhnlichen Ambiente der Zwettler Innenstadt und bietet Interessenten Unterstützung bei einer Betriebsansiedelung an. Renate Peneder

Direkt spürbar ist die positive Entwicklung der Unternehmen an den aktuellen Arbeitsmarktzahlen. Im Juli 2021 verringerte sich die Zahl der Arbeitssuchenden um fast 30 % und ist mit 564 Arbeitssuchenden bereits auf das Vorkrisen-Niveau von Juli 2019 gesunken. Zudem stehen mit aktuell 449 im mehrjährigen Vergleich viele offene Stellen zur Verfügung.

Auch der Tourismus, der neben Handel und Gewerbe maßgeblich zur regionalen Wertschöpfung beiträgt, entwickelt sich durchaus positiv.

Die Nächtigungszahlen seit der Öffnung im Mai stimmen zuversichtlich, insbesondere der Juni 2021 überzeugte mit einer deutlichen Steigerung von über 1.100 Nächtigungen gegenüber den bereits sehr guten Vorjahreswerten. Im Juli 2021 ergab sich ein verständlicher Rückgang gegenüber dem Vorjahr, da nun auch wieder Auslandsurlaube möglich sind.

Die Nächtigungen liegen dennoch deutlich über dem langjährigen Durchschnitt aus den Vor-Corona-Zeiten.