Bereits zum 76. Mal lädt die Akademikergruppe zu einem der stimmungsvollsten und größten Bällen Österreichs: Beim Nö. Bauernbundball, der am 12. Jänner 2019 im Austria Center Vienna über die Bühne geht, wird in Dirndl, Trachtenanzug oder Lederhose übers Tanzparkett gefegt. Die Vorbereitungen für das Ballereignis der Superlative, zu dem wieder mehr als 6.000 Besucherinnen und Besucher erwartet werden, laufen schon auf Hochtouren.

Brücke zwischen Stadt & Land und Treffpunkt der Generationen

Ballsaal ganz in Blau-Gelb: Beim Nö. Bauernbundball wird in festlicher Tracht getanzt. | NÖ Bauernbund/Helmut Lackinger

20.000 Quadratmeter an Tanzfläche, Sälen, Lounges und Bars werden den Ballgästen im Austria Center zur Verfügung stehen. Den festlichen Einzug der 60 Landjugend-Tanzpaare unter der Leitung der Volkskultur NÖ sowie der Produktköniginnen werden 60 junge Fahnenträger aus den landwirtschaftlichen Fachschulen Gaming und Gießhübl begleiten.

„Regionalität und Qualität - auf diese Kriterien wird bei unserem Ballereignis, das wir auch als Brücke zwischen Stadt und Land sehen, besonders viel Wert gelegt", sagen die Obfrau der veranstaltenden Akademikergruppe, NÖ Bauernbunddirektorin Klaudia Tanner, und Ballobmann Stefan Jauk.

Regionalitäts-Schwerpunkt am Ball

Bundesweinkönigin Julia I. Herzog, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und NÖ Bauernbundobmann Hermann Schultes am NÖ Bauernbundball.

| NÖ Bauernbund/Helmut Lackinger

Im „So schmeckt NÖ“-Weindorf mit Heurigenbetrieb werden die Gäste mit regionalen Schmankerln verwöhnt. Als schlagkräftiger Partner der Veranstaltung organisiert die NÖ Landjugend wieder die Bar in der Radio-NÖ-Disco, die Milchbar und den Melk-Wettbewerb, wo man seine Fähigkeiten beim Melken an einer Plastikkuh versuchen kann. Unverzichtbare Bestandteile des Balls sind ebenso das Casting für den Jungbauernkalender, die fotografische Suche nach dem schönsten Trachtenpärchen, die Begrüßungsbar des Vereins „Die Bäuerinnen“ und der Schießstand des NÖ Landesjagdverbands.

Gewinnspiel: Jetzt bis 31.12.2018 mitspielen und 4x2 Ballkarten gewinnen

Rund 160 Musiker sorgen für eine würdige Umrahmung des Balls und spielen Musik für jeden Geschmack | NÖ Bauernbund/Helmut Lackinger

Beim 76. Nö. Bauernbundball in Wien können die Besucherinnen und Besucher wieder erleben, wie eine Brücke zwischen Stadt und Land geschlagen wird. Zum trachtigen Ballevent veranstalten der NÖ Bauernbund und die NÖN gemeinsam ein Gewinnspiel. Vier Leserinnen und Leser können je zwei Eintrittskarten für den festlichen Ballabend im Austria Center in Wien gewinnen. Die Gewinner werden von der NÖN per Los ermittelt und rechtzeitig vom NÖ Bauernbund verständigt.

Eröffnet wird der Ball um 20.00 Uhr. Für die musikalische Umrahmung sorgen der Musikverein Staatz und das Tanzorchester der Militärmusik NÖ, „The Meatballs“ und die Radio NÖ-Disco. In den weitläufigen Sälen und Lounges des Austria Centers spielen „Die Langschläger“, die „Stallberg Musikanten“ und die Bauernbund-Blaskapelle auf. Insgesamt sind rund 160 Musiker im Einsatz.

zVg

Die Karten kosten an der Abendkasse 40 Euro, im Vorverkauf 35 Euro und ermäßigt 20 Euro. Bestellungen sind unter Telefon 02742/9020-2210 sowie per E-Mail an karten@akademikergruppe.at möglich. Alle Informationen zum Programm des NÖ Bauernbundballs finden Interessierte auch auf www.akademikergruppe.at