„Bewegung ist Leben“ – ist ein vielfach verwendeter Spruch mit viel Wahrheit darin. Der menschliche Organismus wird durch Bewegung aktiviert und aufgebaut. Stillstand hingegen bedeutet Abbau. Natürlich werden durch einseitige Bewegungsabläufe im Alltag, wie Arbeit, Hobby, Sport unser Körper auch sehr einseitig belastet. Dies führt oftmals zu den bekannten Zivilisationskrankheiten, wie Verspannungen, Rücken- und Gelenksbeschwerden.

Abhilfe kann hierfür ein gezieltes Training in einem Fitnessbetrieb schaffen. Die Einstiegshürde ist heutzutage denkbar niedrig. Es gibt flächendeckend ausreichend viele Fitnesscenter, von klein bis groß und in allen Preiskategorien.

Wie findet man nun den passenden Fitnessbetrieb?

Beim gezielten Training kommt es auf die richtige Betreuung durch eine Fachkraft an. | gesund-fit

Erst einmal kommt es auf das eigene Ziel und die gesundheitlichen Voraussetzungen an sowie auf die eigene Kenntnis über ein ausgewogenes Training. Sollten gesundheitliche Einschränkungen vorliegen, empfehlen die Experten ein Gesundheitstraining unbedingt mit ausgebildetem Fachpersonal. Ein Blick alleine auf den Preis ist die denkbar schlechteste Variante. Grundsätzlich heißt günstig beziehungsweise Discount, dass am Personal und damit an der eigentlichen Dienstleistung gespart werden muss. Überlegen Sie nur einmal, wieviel Stunden Dienstleistung Sie für 25 Euro bekommen würden? Das heißt, ein Discountcenter kann für Leute mit guten Trainingskenntnissen empfohlen werden. Für alle anderen empfiehlt es sich, einen Fitnessbetrieb mit ausgebildetem Fachpersonal zu wählen, damit man nicht nur zu Beginn des Trainings mit einem Trainingsplan versorgt wird. Auch während des Trainings sollte eine kompetente Ansprechperson auf der Trainingsfläche verfügbar sein, die Übungen korrigieren und bei Bedarf nochmals erklären kann. Weiters sollte nach spätestens 12 Wochen der Trainer den laufenden Trainingsplan anpassen, um die positive Wirkung nicht abreißen zu lassen.

Ein dauerhaft gesundes Training und damit optimale Lebensqualität erreicht man durch regelmäßiges Training und kontinuierliche Betreuung.