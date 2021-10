Echte Einstiegschancen für junge TechnikerInnen!

GF bietet moderne Ausbildungsprogramme für unterschiedliche Lehrberufe in Österreich an. Teamwork, Interesse und Eigeninitiative zählen dabei zu den wichtigsten Prioritäten! Durch Trainings, interessante Projekte und Einblicke in die Praxis bereiten wir unsere jungen Fachkräfte optimal auf ihre Zukunft vor, integrieren sie ins Team und übergeben ihnen vom ersten Tag an Verantwortung!

Für HTL-AbsolventInnen, die auf der Suche nach einer spannenden Einstiegsmöglichkeit sind, eignen sich unsere vielseitigen Trainee-Programme perfekt!

In 12 bis 24 Monaten lernen sie wesentliche Bereiche des Unternehmens kennen, sammeln Berufserfahrungen, bringen ihr Wissen ein und übernehmen bereits eigene Projekte. Eine Top-Chance für junge TechnikerInnen mit Potenzial!

Add-on-Chance für Sie

Auslandserfahrung und Sprachkenntnisse sammeln und neue Kulturen kennen lernen – diese Möglichkeit interessiert Sie näher?

Perfekt! Wir ermöglichen Auslandseinsätze von unterschiedlichster Dauer – etwa in den USA – und das nicht nur für Manager, sondern auch für FachspezialistInnen!

Das Unternehmen organisiert Ihr Rundum-Paket mit attraktiver Sondervergütung.

Ihre Vorteile bei uns:

Arbeitsplatzsicherheit & faire Bezahlung

vielseitige Jobmöglichkeiten in Technik und Produktion

Chance auf lukrative mehrwöchige Auslandseinsätze

modernstes Arbeitsumfeld

Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten

Weiterbildung auf allen Ebenen

unterschiedliche Arbeitszeit- und Schichtmodelle

Einstieg in die Lehre ganzjährig möglich!

Wir nehmen uns Zeit, Sie kennen zu lernen: +43 (0) 664 800 335 507