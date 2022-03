Sigrid und Gerhard Zoubek haben den ADAMAH BioHof in Glinzendorf im Marchfeld 1997 aus tiefer Überzeugung für die biologische Landwirtschaft gegründet und den Familienbetrieb stetig weiterentwickelt.

Am ADAMAH BioHof werden bestes Bio-Gemüse und Bio-Obst auf den eigenen Feldern angebaut oder kommen von Bio-Partner*innen aus der Region und aller Welt.

Im ADAMAH BioKistl wird es gemeinsam mit einem bunten Sortiment von Bio-Apfelsaft bis Bio-Zahnpasta nach Hause und ins Büro geliefert, ab € 21.- ganz bequem und ohne Lieferkosten CO2-neutral frei Haus. Das ADAMAH Bio-Rezeptkistl bringt mit köstlichen Rezepten, 100% Bio-Zutaten und einer kinderleichten Anleitung Spaß und Abwechslung in die Küche.

Besuche den ADAMAH BioHof und entdecke die Bio-Vielfalt auch im schönen BioLaden. Ganzjährig laden vielfältige Veranstaltungen, lehrreiche Ausflüge in die Landwirtschaft, spannende Workshops und erlebnisreiche Feste die ganze Familie zum Verweilen ein.

Im Jahr 2021 wurde der BioHof an die vier Kinder übergeben. Sie gehen den Weg in eine enkeltaugliche Zukunft weiter und tragen die Werte in die nächste Generation.

www.adamah.at