Aufgrund der schrittweisen Lockerungen in einigen Bereichen können wir so langsam hier und da wieder durchatmen. „Besonders Frauen wurde in den letzten Wochen und Monaten viel abverlangt. Sie hatten oft zu wenig Zeit, sich ausreichend zu entspannen. Auch regelmäßige sportliche Aktivitäten wurden für die Familie und für den Beruf hintenangestellt“, stellt Mrs.Sporty Club-Inhaberin Claudia Wilfinger fest.

Während der vorrübergehenden Schließung ihres Frauenfitnessclubs standen sie und ihr Trainerteam im engen Austausch mit ihren Mitgliedern. Diese konnten mit digitalisierten Workouts zuhause weitertrainieren und wurden telefonisch , per SMS und Mail und via Zoom betreut. Denn wie wichtig es für das Immunsystem und Herz-Kreislauf ist, aktiv zu bleiben, liegt auf der Hand.

Frauen, die mehr für ihre Fitness tun wollen, sind im Mrs.Sporty Gloggnitz gut aufgehoben. Der Club ist auf funktionelles Training, Ernährung und Regeneration spezialisiert. Mrs. Sporty

„Sich jetzt vorzunehmen, endlich mehr für seine Fitness zu tun, ist leicht gesagt. Schwieriger ist es, seinen Vorsatz in die Tat umzusetzen“ erklärt die Fitnessexpertin Claudia Wilfinger weiter. Wie ein auf funktionelles Training, Ernährung und Erholung spezialisiertes Fitnesskonzept dabei unterstützt, zeigt ihnen das Mrs.Sporty Team gerne.

Zusätzlich kann man auch Entspannungsstunden buchen Mrs. Sporty

Mit der Kombination aus funktionellem Training und dem Einsatz von digitalen Smarttrainer-Stationen, lassen sich im Fitness-Club Mrs.Sporty strenge Auflagen zu Abstandsregelungen, Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen sehr gut umsetzen. „Funktionelles Training ist enorm effektiv, denn hier werden in Bewegungsabläufen, im Stehen unter Einsatz des eigenen Körpergewichts, mehrere Muskelketten trainiert“, erklärt Claudia Wilfinger, die ihren Fitness-Club in Gloggnitz seit vier Jahren erfolgreich betreibt.

„Mit ausreichend viel Abstand verteilen sich hier unsere digitalen Smarttrainer-Stationen, die jedem Mitglied ihre individuellen Übungen aufzeigen“, so Claudia weiter. Ein qualifizierter Fitnesstrainer begleitet die Workouts mit sechs Mitgliedern im Club – natürlich mit ausreichend viel Abstand und ohne Körperkontakt.

Mit flexibel über unsere App gebuchten Trainingsterminen wird der Einlass gesteuert und kontrolliert. Durch zusätzliches Einchecken könnten bei Bedarf auch Infektionsketten nachvollzogen werden. Eines der drei G, genesen, geimpft getestet ist einzuhalten.

Mrs. Sporty

Zur Regeneration steht bei uns eine manuelle Lymphmassage mit unseren Normatec Recovery Boots zur Verfügung.

Da uns das schöne Wetter auch ins Freie treibt, bieten wir auch Outdoor Training an.

Flexibles Fitnessangebot mit Wiedereröffnung

Mrs. Sporty

Training Indoor, Outdoor oder Online, wie jede Frau möchte.

Im Rahmen unserer Wiedereröffnung schenken wir den ersten 50 neuen Mitgliedern jetzt das Startpaket. Damit fällt es sicherlich leichter das Vorhaben wirklich in die Tat umzusetzen“, berichtet Claudia Wilfinger abschließend.