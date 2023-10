Wohlfühlen im Ybbstaler Solebad

Das Ybbstaler Solebad in Göstling bietet speziell in der kühleren Jahreszeit Badespaß mit einem besonderen Wohlfühlerlebnis. Ein mediterraner Indoor- als auch ein Outdoorbereich vermittelt mit angenehm warmen Solewasser samt Sprudelliegen und Strömungskanal Urlaubsfeeling in den Ybbstaler Alpen. Eine Schlangenrutsche garantiert Badespaß auch für die kleinen Besucherinnen und Besucher.

Ergänzend zur Wasserwelt bietet eine vielfältige Saunalandschaft mit Aromen und in der Region einzigartig, auch mit einer virtuellen Naturkulisse samt passendem Sound, ein Verwöhnprogramm für die ganze Familie.

Öffnungszeiten:

Täglich von 9 bis 22 Uhr

Kontakt:

Oberkogelsbach 21

3345 Göstling an der Ybbs

www.ybbstaler-solebad.at

07484/25 35 3 - 0