Die 1. Österreichische Grillschule von Doppel-Grillweltmeister Adi Matzek in Maria Dreieichen kann weiterhelfen. Überraschen Sie Ihre Gäste mit einem selbstgemachten Spanferkel vom Riesen-Kugelgrill und sichern Sie sich einen verdienten Applaus . . .

Grillschule

In der Grillschule erhält man nicht nur das gewünschte Spanferkel in der gewünschten Größe mit Würzung, sondern auch das notwendige Equipment bis hin zur Kohle, Anzündwürfel und Tranchierbesteck. Dazu gibt es natürlich eine vollständige, detaillierte und bebilderte Anleitung mit Gelinggarantie mit der auch Laien sehr gut klarkommen. Auf Wunsch werden auch grillfertige Folienerdäpfel mit Rahmsauce sowie Krautsalat angeboten. Eine optionale Endreinigung bzw. Anlieferung ist auch möglich und wird je nach Aufwand verrechnet.

Ein mögliches Kostenszenario:

SPANFERKEL für bis zu 40 Personen, inkl. kompletten Equipment (bei Selbstabholung in Maria Dreieichen) ist um ca. € 360,00 zu haben.

Gerne erstellt die Grillschule ein auf Sie maßgeschneidertes Angebot sodass Ihrer Party nichts mehr im Wege steht.

Möchten Sie sich vorab noch fit für das gesellschaftliche Grillgespräch machen und grundlegendes Know-how in Sachen Grillkultur und die richtige Handhabung mit Glut und Feuer aneignen so bietet die Grillschule von Doppel-Grillweltmeister Adi Matzek eine Reihe von Seminaren und Workshops an:

Basis Grill Seminar

„für alle Grillbegeisterten“ Grillen und Barbecue als Lebenskultur

Fisch-Grill-Workshop

„Regionales und Internationales aus dem Wasser“ Fisch und Meeresfrüchte am Grill

Grill Workshop

„für die aktive Weiterentwicklung“ Was erwartet Sie?

Steak-Grill-Workshop

„alles rund um’s Steak“ Grillen und Steak zubereiten leicht gemacht

Winter-Grill-Seminar

„Grillgenuss zu jeder Jahreszeit“ Leckereien bei Kaminromantik

Smoker-Seminar

„für Freunde des Rauches“ Barbecue als Lebenskultur

Wild Grill Seminar

„Wildbret am Grill“ Grillen und Barbecue als Lebenskultur

Termine und Buchung

Grillschule

GRILLEN FÜR UNTERNEHMEN à Teambuilding-Grill-Workshop

DAS „WIR-GEFÜHL“ STÄRKEN!

Das Seminarangebot zum Thema „Teambildung“ ist so hoch wie nie zuvor. Kein Wunder, wird doch von namhaften Wirtschaftskapitänen darin einer der wichtigsten Wettbewerbsfaktoren der Zukunft gesehen. Ein entscheidender Nachteil bei all diesen Seminar-Angeboten ist aber der hohe theoretische Anteil. Aus dieser Erkenntnis heraus hat Doppel-Grillweltmeister Adi Matzek ein Seminar-Angebot erarbeitet, das genau diese Schwachstelle neutralisiert. In diesem Spezial-Seminar bekommen Sie und Ihre Mitarbeiter die einmalige Gelegenheit durchs gemeinsame Vorbereiten (Vorfreude), Realisieren (Gemeinsames Grillen) und durch das Erleben mit allen Sinnen – gemeinsames Essen und ungezwungenes Plaudern (Genuss, der verbindet) die bestehende Teamstruktur spürbar zu verbessern. Natürlich können in diesem Seminar auch eigene Themen-Bausteine mit eingebaut werden.

Nähere Informationen

Grillschule

Adi Matzek

www.grillschule.at