Schenke eine Weber Grillkurs um € 99

Ein besonderes Highlight unserer Weber Stores ist der angeschlossene Grill & Co Campus mit Weber Grill Academy: Hier vermitteln unsere passionierten Grillmeister den Besuchern in rund 4-stündigen Kursen spannendes Wissen und praktische Fähigkeiten sowie Tipps & Tricks rund ums Grillen.

Das 5-gängige Menü wird gemeinsam vorbereitet, unter Anleitung unserer Grillmeister auf den verschiedenen Grills zubereitet und anschließend gemeinsam verkostet. An einem Abend erfährst du Alles über die Kunst des Grillens uns erlernst alle wichtigen Grundlagen für das Grillen mit Holzkohle, Gas und Pellets sowie auch am Elektrogrill.

Vor allem jedoch lernst du die stressfreie und gesunde Zubereitung von mehreren verschiedenen Speisen am Grill.

Hier findet ihr alle Termine für die Weber Grillkurse: www.grillco.at/grillkurse

Mit mittlerweile 25 klassischen Grillkursen und weiteren Spezial-Grillseminaren eignet sich unser vielfältiges Kursangebot sowohl für Einsteiger als auch für Routiniers am Feuer. Einer unserer beliebtesten Kurse, „Klassiker vom Grill“ findet in regelmäßigen Abständen in unseren Standorten statt.

Klassiker vom Grill – das Menü

Beer Can Chicken

Klassischer Burger

Schweinskotelette XXL

Das perfekte Steak mit gefüllten Tomaten

Spare Ribs

Kaiserschmarrn mit Röster

Neben unseren beliebten klassischen Grillkursen bieten wir mittlerweile auch spannende Spezial-Fleischkurse und Food-Pairing Seminare an:

Steak Master Class

Steak Special Cuts

Malt & Meat – Grill – und Whiskey Seminar

Steak & Gin

Rum & BBQ

Wein & Grill ABC

Bei den Food-Pairing Seminaren werden Speisen und Getränke von unseren Profis sorgfältig aufeinander abgestimmt, zudem vermittelt euch unser Sommelier viel Wissenswertes und Spannendes über die jeweilige Spirituose oder Wein.

Wein & Grill ABC – das Menü

Gruß vom Grill: Elsässer Flammkuchen

Lachsforelle im Ganzen mit Grillgemüse & Sabayone

BBQ Drumsticks

Pasta vom Grill – Orecchiette al Ragù

US Prime Beef (mit Steakkunde)

Pfirsich Melba vom Grill mit Himbeer Baiser

Zum kompletten Kursangebot gelangt ihr hier.

www.grillco.at/grillkurs-menues

Durchgeführt werden die Kurse an unseren Standorten

Niederösterreich

Weber Original Store Wien Süd

Weber Store Wien Nord

Weber Store Wiener Neustadt

Oberösterreich

Weber Original Store Marchtrenk

Steiermark

Weber Original Store Graz-Seiersberg

Hier findet ihr alle Termine:

Noch unschlüssig, welches Menü oder welcher Termin es werden soll, dann ist ein Weber Grill & Co Gutschein das perfekte Geschenk. Die Gutscheine gelten für alle Grillkurse sowie für alle Weber Stores by Grill & Co:

www.grillco.at/gutscheine