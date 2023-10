Apartments der GIPFELKLASSE

Die Apartments 1 bis 4 besitzen private Gärten im EG. In den beiden oberen Geschoßen befinden sich große Balkone, die ausreichend Platz bieten um mit Freunden und Familie in der Sonne zu sitzen oder am Abend das gemeinsam gekochte Essen zu genießen.

Im Sommer laden die zahlreichen Rad- und Wanderwege rund um die glasklaren Seen und auf die atemberaubenden Berge zu einer Ausfahrt bzw. Wanderung ein. Mit dem Auto ist das idyllische Hallstatt schnell zu erreichen und im Winter liegt das Skigebiet Tauplitz mit schönsten Pisten und der Langlaufloipe quasi vor der Tür. Auch das Skigebiet Schladming-Dachstein ist nur eine kurze Autofahrt entfernt. Bei Schlechtwetter bieten die direkt gegenüberliegende GrimmingTherme sowie das Narzissenbad im benachbarten Bad Aussee Zeit für Entspannung.

Überzeuge dich selbst und genieße den nächsten actiongeladenen Aktivurlaub oder erholsame Entspannungsurlaub in den luxuriösen GRIMMINGlofts in Bad Mitterndorf.

Wir freuen uns auf deinen Besuch!