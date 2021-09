In welcher Form die Messe heuer abgehalten werden kann, hängt von der Entwicklung der Coronapandemie und den daraus resultierenden Bestimmungen ab.

Die erste Möglichkeit ist, dass die Messe als hybrides Event, also als Live-Event mit digitalen Elementen stattfindet. In diesem Fall sind am Messegelände die verschiedenen Aus- und Weiterbildungsangebote live zu erleben. Außerdem steht das Fachportal online zur Verfügung, wo Interessenten Teile des Rahmenprogramms, die Messe-Rallye-Challenge und alle Infos auch nach der Messe noch auf einen Klick finden können.

Die zweite Möglichkeit ist, dass die SCHULE & BERUF als reine Online-Messe stattfindet. In diesem Fall stehen alle Infoangebote, das Rahmenprogramm und die Aussteller über das Fachportal www.schule-und-beruf.at zur Verfügung.