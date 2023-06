40 Jahre Stadtgemeinde Groß Gerungs am 17. Und 18. Juni – Das Programm

Samstag, 17. Juni 2023

ab 18.00 Uhr Musikalische Unterhaltung mit der Musikschule Groß Gerungs

ab 19.30 Uhr Dämmerschoppen mit dem Musikverein Griesbach

ab 22.00 Uhr LIVE-Musik mit Wald4tel Sound

Sonntag, 18. Juni 2023

ab 9.00 Uhr Heilige Messe, musikalisch gestaltet vom Musikverein Groß Gerungs

ab 10.00 Uhr Festakt mit den Ehrengästen LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Altbürgermeister OSR Maximilian Igelsböck, Bezirkshauptmann Dr. Markus Peham, Staatssekretärin Claudia Plakolm

Anschließend Bieranstich Stadtbräu Groß Gerungs & Frühschoppen mit dem Musikverein Groß Gerungs



Nachmittags kulturelle Acts im Festzelt

14.00 Uhr Darbietungen der Volksschulen Etzen und Groß Gerungs

14.30 Uhr Line Dance-Gruppe Griesbach

15.00 Uhr Darbietungen der Mittelschule Groß Gerung

15.30 Uhr Volkstanzgruppe der LJ Groß Gerungs

16.00 Uhr Chorgemeinschaft Groß Gerungs

16.30 Uhr Volksmusik mit Germser Klarinettenmusi & Waldviertler Anklang



Außerdem am Sonntagnachmittag am Festgelände:

Präsentationen der Feuerwehren und des ASBÖ Groß Gerungs Hüpfburg, Riesendarts, Kinderschminken usw.

Die Stadtgemeinde Groß Gerungs und die teilnehmenden Gruppen freuen sich auf Ihren Besuch!