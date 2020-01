Spitzenkandidatin der Grünen in Euratsfeld Dr. in Elisabeth Mock: „Ich freue mich sehr über die Regierungsbeteiligung der GRÜNEN. Ich glaube, das ist eine echt große Chance für Österreich und für unser Klima. Aber ich bin überzeugt, dass Umweltschutz und Transparenz auf allen Ebenen wichtig sind.

Wir ‚Grüne & Unabhängige Euratsfeld‘ haben in den letzten Jahren sehr aktiv im Gemeinderat mitgearbeitet (PGZ, Trinkwasser gerettet...) und sind überzeugt, dass Euratsfeld eine kritische Stimme im Gemeinderat braucht. Wir können mit konstruktiven Ideen das Zusammenleben und die Lebensqualität in unserer Gemeinde weiter verbessern.

zVg

Und weil es die Grünen eben überall braucht, übernehme ich von Franz Raab den 1. Platz, der nach 25 Jahren in die zweite Reihe zurücktritt, aber uns weiterhin mit seiner Erfahrung unterstützen wird, ebenso unser unabhängiger Kandidat Franz Dorner. Ich freue mich sehr, mit Christina Hochholzer eine zweite junge Frau und Mutter in meinem Team zu haben, eine weibliche Doppelspitze - das gab’s noch nie in Euratsfeld, bei keiner Partei!“

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten:

1. Dr. in Elisabeth Mock, 37, Anästhesistin und Palliativmedizinerin im LK Amstetten, verheiratet, Mutter

2. Christina Hochholzer, 24, Angestellte im GH Gruber, Mutter

3. Franz Dorner, 57, Tischlermeister, Unabhängiger, verheiratet, Vater und Großvater

4. Franz Raab, 61, Qualitätstechniker, Naturschützer, verheiratet, Vater und Großvater

Wofür wir uns einsetzen: