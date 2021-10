LAbg. Ecker: „Klimaticket – NÖ endlich!“

„NÖ endlich! Ein Riesenerfolg für den Klimaschutz. Seit fast 10 Jahren kämpfen die Grünen NÖ für ein einheitliches und leistbares Ticket für ganz Niederösterreich. Das Klimaticket ist nun dank der Hartnäckigkeit von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler da – es gibt damit erstmals ein günstiges Öffi-Ticket für ganz Österreich“, zeigt sich LAbg. Georg Ecker von den Grünen erfreut.

Das Klimaticket greift nicht in die vorhandenen Tarifsysteme ein, ist also ein zusätzliches Angebot. Es kostet zum Start im Oktober (bis 31.10.) 949 Euro, danach 1.095 Euro. Für Senioren, Jugendliche bis 25 Jahre und Menschen mit Behinderung wird das Ticket regulär 821 Euro kosten, und zum Start im Oktober für 699 Euro zu haben sein. Für die Ostregion gibt es zusätzlich ein Ticket um 915 Euro, mit dem alle Öffis in ganz Niederösterreich, Burgenland und Wien genutzt werden können; um 550 Euro ist man in NÖ und dem Burgenland unterwegs.

„Eine Pendler:in aus Hollabrunn erspart sich damit jährlich bis zu 633 Euro nach Wien, von Retz oder Maissau wird das Jahresticket inklusive Kernzone sogar fast um die Hälfte billiger“, freut sich Ecker. Der Vorverkauf für das österreichweite Klimaticket läuft unter https://www.klimaticket.at, bei Online-Kauf ist das Ticket 14 Tage nach Erwerb gültig. Umsteiger von der VOR-Jahreskarte müssen zunächst ein Klimaticket erwerben und danach die Jahreskarte per Mail an kundenservice@vor.at kündigen.

Nicht vergessen: Für eine Gratis-Kündigung muss dabei die Rechnung des soeben gekauften Klimatickets angehängt werden! LAbg. Ecker hebt hervor: „Nach der Schaffung einer günstigen Jahreskarte ist nun der Ausbau der Bus- und Bahnverbindungen in Niederösterreich dringender als je zuvor!“.