Weinherbst Programm

Weingut Gebeshuber

Do. 2. 9. 18 Uhr / Jubiläumsstraße 43

Begrüßung und Weingartenführung, 20 Uhr: literarisch musikalische Reise mit dem Autor Richard und dem Akkordeonisten Paul Schuberth

Schnitzer‘s Goldknöpferl

Fr. 3. 9. / ab 15 Uhr Weinstand Schnitzer

Live Musik mit den „Heubod‘n Blas“

Genussherbst

Sa. 4. / So. 5. & Sa. 11. / So. 12.9. am Kirchenplatz

Weinbau Proisl, Weinbau Müller und die Königsweinwinzer verwöhnen mit Wein, Kulinarik, Musik und Kultur. Riedenwanderungen und Altweinverkostung stehen ebenso am Programm.

So. 5. 9. 11 Uhr Heurigen Matinee - eine heitere Stunde gesungen und gelesen. In der Spratzerei, Wienerstraße 1, gibt es während dieser Zeit 3 Weinproben mit Schmankerlteller.

Musicaldinner

Sa. 4. 9. / ab 18 Uhr Adventure Golf „The Clubhouse“, Pfaffstättnerstraße 1930

mit den„ Diven aus dem Wienerwald“ Reservierung unter Tel. 0660 288 30 66

Weingut Schabl

Do. 10.9. / ab 18.oo Uhr Kirchengasse 6

Die Saustoimusi ist keine 8-köpfige Blechformation aus Moosbrunn und Gramatneusiedl die Böhmische Blasmusik vom Feinsten präsentiert.

Weingut Straitz

Sa. 11. & So. 12., Badener Straße 26

Sa. 11.9. ab 13:30 Uhr die Texasschrammeln

So. 12.9. ab 13:00 Uhr Manfred Chromy solo

Klausi‘s Achterltreff

So. 12.9. / ab 12 Uhr

„Hybridbradler“ – Blech-Blass-Gruppe

Schnitzer‘s Goldknöpferl

So. 12.9. / ab 11 Uhr Weinstand Schnitzer

Frühschoppen mit „die Wiener Neustädter“

Gebirgsaufschiessen

Sa. 18.9. / ab 15 Uhr am Kirchenplatz

Platzkonzert des Musikvereins Gumpoldskirchen, Feuerschützen aus Holzhausen

Schnitzer‘s Goldknöpferl

Sa. 18.9. / ab 17 Uhr Weinstand Schnitzer

Live Musik mit„Max Nitsch“

Kulinarisches Erlebnis

Fr.24.9. / ab 19 Uhr Gasthof Keller Am Kanal 12

kommentierte Weinverkostung durch die Jungwinzer bei einem 5-gängigen Weinherbstmenü

Ralley Historiale

So.3. 10. / ab 9.15 Uhr am Schrannenplatz

Moderation der Autos und Besatzung cirka 80 Teilnehmer

Schnitzer‘s Goldknöpferl

So.3. 10. / ab 11 Uhr Weinstand Schnitzer

Live Musik mit Presshouse Familyaus Gumpoldskirchen mit steirischen Wurzeln

Tag der offenen Kellertür

Sa & So. 16. 10. & 17. 10. / ab 14-22 Uhr bei den Gumpoldskirchner Winzern

Verkosten Sie mehr als 150 Weine der Top-Winzer aus dem Weinort, Eintritt 35 Euro inkl. 20 Euro Gutschein für Weineinkauf.

Weinherbst Tipps

Riedenführungen

Weinbaumuseum (tägl. Führungen)

Zeiserlwagenfahrt: Kutschieren Sie durch die Weingärten des Ortes (ab 20 Personen)

Weinwanderweg

Weinlehrpfad

Wanderkarten im Tourismusbüro erhältlich

Nähere Informateionen erhalten Sie im

Tourismusbüro Gumpoldskirchen,

Telefon +43/2252/63536

www.gumpoldskirchen.at

www.wienerwald.info