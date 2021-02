Wie Sie wissen, ist gutes Sehen und Hören mit einer Verbesserung der Gesundheit, des Wohlbefindens und der Lebensqualität verbunden.

Gerade in Zeiten, in denen es gilt, Abstand zu halten, Nasen-Mund-Schutz zu tragen und vielfach im Homeoffice am Computer zu arbeiten, ist es wichtiger denn je gut zu hören, zu verstehen und gut zu sehen.

Unsere Firma ist seit über 40 Jahren spezialisiert auf Brillen, Sonnenbrillen, Kontaktlinsen und Hörgeräte. Unsere Expertinnen und Experten verstehen es, Ihre Wünsche und Vorstellungen mit der passenden Lösung zu erfüllen. Wir sind ein langjähriges Team und bieten Ihnen in Bruck an der Leitha eine große Auswahl an Produkten, kompetente und umfangreiche Beratung, modernste Technik, top Serviceleistungen inklusive hauseigener Werkstätte.

Entdecken Sie Neuigkeiten und Angebote, sowie unsere speziellen Dienstleistungsservices für Sie. Der Besuch in unserem Geschäft wird Sie überzeugen – persönlich, herzlich und professionell unter Einhaltung aller derzeit erforderlichen Schutzmaßnahmen. Für Gesundheitsdienstleistungen in unserem Geschäft sind keine Zutrittstest erforderlich.