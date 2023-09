WERTEorientierte Talenteschmiede im Wechselgebiet

Eingebettet in die unberührte Natur des Wechselgebiets und der Buckligen Welt, ausgestattet mit großzügigen Sportanlagen und ansprechenden Lernräumen bietet das Gymnasium und Realgymnasium seinen Schüler:innen alles, was sie für eine zeitgemäße Bildung benötigen: umfassende Allgemeinbildung in einem modernen Umfeld mit Schwerpunkten, die gesellschaftliche und ökonomische Relevanz besitzen.

Das engagierte Lehrer:innenteam fördert wertschätzend die Entwicklung der individuellen Persönlichkeit und den Gemeinschaftssinn durch gemeinsame Feiern, soziales Lernen und Events.

Gymnasium und Realgymnasium in der Unterstufe – 3 Schwerpunkte in der Oberstufe

In der dritten Klasse haben die Schüler:innen die Wahl zwischen Realgymnasium und Gymnasium, ehe sich in der Oberstufe drei mögliche Wege zur Matura eröffnen:

Sprachlich-kreativer Schwerpunkt: Fokus auf Interkulturalität und den Erwerb von Fremdsprachen

Naturwissenschaftlicher Schwerpunkt: Laborunterricht und fachbezogene Projektwochen

Gesundheitlich-sozialer Schwerpunkt: diverse Zusatzausbildungen und fachbezogene Projektwochen

Spitzenleistungen in Naturwissenschaften und Sport

Besonders in den MINT-Fächern und in sportlichen Disziplinen stechen die Leistungen der Sachsenbrunner Schüler:innen heraus: Spitzenplätze bei nationalen und internationalen Wettbewerben - wie z.B. der Chemie-Olympiade - haben der Schule einen Ruf als Talenteschmiede eingebracht.

Das G/RG Sachsenbrunn – gelebtes Beispiel für mehr Nachhaltigkeit

Traditionsbewusstsein und Zukunftsorientierung, werteorientierte Persönlichkeitsbildung und Schöpfungsverantwortung sind wichtige Anliegen: autarke Wasserver- und entsorgung, Energiegewinnung mittels Hackgutheizung, Mittagsverpflegung durch regionale Produzenten sind beispielgebend für eine christliche Grundhaltung. An weiteren Nachhaltigkeitsprojekten wird gearbeitet.