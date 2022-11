Neue Zweige machen zukunftsfit

/ „Unsere Schüler und deren Eltern schätzen unser Gymnasium, weil wir hier eine breite Allgemeinbildung auf hohem Niveau vermitteln. Jahr für Jahr spiegelt sich das in den hervorragenden Ergebnissen unserer Schüler:innen bei der Zentralmatura wider“, erklärt Direktorin Mag. Sigrid Fritsch.

Dennoch sei es auch notwendig, das Angebot zu adaptieren, um auf die veränderte Lebensrealität zu reagieren. Deswegen gibt es ab dem nächsten Schuljahr gravierende Neuerungen am BG/BRG Wieselburg. Eine Innovation, die alle Oberstufenschüler:innen betrifft, sind die beiden Fächer „Finanzbildung“ sowie „Politik und Demokratie“, die neu eingeführt werden. Aber auch die Zweige der Oberstufe wurden grundlegend überarbeitet:

„Communication and Media“

Sprachlich interessierte Schüler:innen können ab Herbst den Zweig „Communication and Media“ (kurz „COME“) besuchen, wo Inhalte aus mehreren Gegenständen auch in englischer Sprache unterrichtet werden. Neben Englisch lernen sie noch zwei weitere Fremdsprachen, die sie im Fach „Language and Media“ auch praktisch einsetzen. Im Fokus liegt dabei der kompetente Umgang mit (neuen) Medien, einer Schlüsselkompetenz in unserer zunehmend digitalisierten Welt. Eine Kooperation mit der FH St. Pölten besteht bereits seit diesem Schuljahr. Neben intensivem Unterricht in Rhetorik und Präsentationstechnik können sich die Schüler:innen zudem im Fach „Foto, Video & Grafik“ kreativ ausleben. Der völlig neue Gegenstand „World Cultures“ ermöglicht einen Einblick in verschiedene Kulturen und ein reflektiertes Umgehen mit Diversität.

„Movement and Health”

Naturwissenschaftlich Interessierte haben die Wahl zwischen zwei modernen Schwerpunkten: „Movement and Health“ setzt an der Schnittstelle zwischen Gesundheit und Bewegung an. Im Fach "Sportwissenschaften" stehen etwa Trainingsplanung oder Gesundheitsförderung auf dem Lehrplan. Die Anpassungsfähigkeit des Körpers beim Sport oder die Funktion der Muskeln in Bewegung werden im Fach „Humanbiologie“ genauer betrachtet. Im erweiterten Sportunterricht verknüpfen die Schüler:innen schließlich Theorie und Praxis und erfahren die Auswirkungen einer optimierten Trainingsplanung am eigenen Körper. Durch diese fundierte Ausbildung bietet der Schwerpunkt „Movement and Health“ eine optimale Vorbereitung für interessante Zusatzausbildungen, wie zum Beispiel die Ausbildung zum Rettungsschwimmer oder zum Sportinstruktor.

„Science“

Technikaffine Schüler:innen mit Forscherdrang sind alternativ dazu im Schwerpunkt „Science“ sehr gut aufgehoben. In neuen, schulautonomen Fächern werden die Themen Ökologie und Nachhaltigkeit sowie Forschung, Technologie und Wirtschaftsmathematik behandelt. Geplant sind Kooperationen mit erfolgreichen regionalen Institutionen wie der FH Wieselburg. Im „Science“-Zweig erhalten Schüler:innen ein breites technisch-naturwissenschaftliches Fundament, um in einschlägigen Studien wie dem neuen FH-Studiengang „Nachhaltige Produktion & Kreislaufwirtschaft“ innovative Konzepte umzusetzen. Um Kreativität und Forschergeist zu fördern, bekommen die Schüler:innen im neuen Fach „Creative Design“ besonders viele Gestaltungsfreiheiten bei eigenen Projekten.

Der Einstieg in die beiden naturwissenschaftlichen Zweige („Mobility & Biology“ sowie „Science“) ist übrigens auch im Anschluss an eine NMS sehr gut möglich, für den sprachlichen Zweig („Communication & Media“) sind Sprachkenntnisse aus der Unterstufe erforderlich oder müssten nachgeholt werden.