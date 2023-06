Das neue Dachzentrum im Mostviertel

Der Amstettner Familienbetrieb Haberhauer hat seine, bis dato zwei Standorte, nun unter einem Dach vereint. Akuter Platzmangel zwang die Firmenverantwortlichen zum Handeln. Rund zwei Jahre nach Baubeginn steht jetzt in Amstetten-Mauer eines der modernsten und innovativsten Unternehmen Niederösterreichs.

Foto: Otto Krausam

Die JULEP GmbH errichtete ein dreistöckiges Bürogebäude samt angeschlossenem Produktionsgebäude. Insgesamt steht dem Familienbetrieb nun eine Nutzfläche von über 8000 Quadratmetern zur Verfügung, der sich wie folgt aufteilt: Büro samt Ausstellungsräumen 1700 m², Magazin 850 m², Sozial- und Aufenthaltsbereich 250 m², Produktionsbereich 1200 m², und einer Lagerfläche von rund 4000 m².

Geschäftsführer Paul Haberhauer freut sich: „Die Dachdecker, Spengler und Anlagenbauer sind nun alle in einem Firmengebäude untergebracht, was die Kommunikation, Ladetätigkeit und Verwaltung mit und unter den Mitarbeitern vereinfacht. Aufgrund der Zusammenführung und der daraus folgenden Modernisierung sind wir am neuesten Stand der Technologie in unserem Handwerk und können sowohl den Häuslbauer als auch die Großindustrie zufriedenstellen.“

Foto: Haberhauer

Das Haberhauer Dachzentrum ist der Experte für alle Arten von Dächern, Fassaden, Lichtsystemen und Lüftungen im Mostviertel. Die beiden Kompetenzzentren Dachdecker und Spengler bieten den Kunden ein Komplettservice für jede Art von Bauvorhaben aus einer Hand.

Am neuen Standort sind derzeit rund 80 Mitarbeiter, davon fünf Meister, beschäftigt. Besonders Lehrlinge profitieren nun von einem eigens integrierten Ausbildungszentrum, denn auf Aus- und Weiterbildung wird bei Haberhauer großer Wert gelegt.

Alles über das neue Firmengebäude und vieles mehr lesen Sie im E-Paper unter folgendem Link https://epaper.noen.at/#/documents/373672971/1 oder als Printbeilage in der aktuellen NÖN Ausgabe KW 26.