WO DER BESUCH EIN ERLEBNIS IST

Der Aufenthalt im Kachelofen-Wohlfühl-Hotel oder der Besuch in der Rooftop-Bar − alle Gäste sollen eine besondere Zeit verbringen. Dafür sorgen 16 individuell gestaltete Zimmer und vier Appartements mit eigenen Ofenanlagen, die wohlige Wärme verströmen, sowie das Rooftop-Lokal mit einzigartigem Blick über die Dächer von Wieselburg auf den Ötscher.

Der Genuss der Gäste steht an erster Stelle

Top-Sommelier und Geschäftsführer Roman Bolschetz und sein Team verwöhnen die Gäste sieben Tage die Woche kulinarisch. Vom Frühstück über den Mittagsteller bis hin zum Late-Night-Snack punktet das Rooftop-Lokal mit seinen kreativen und abwechslungsreichen Angeboten.

Besonderes Augenmerk liegt auf der umfangreichen Getränkekarte mit exklusiven Weinen, hausgemachten Limonaden und Signature-Cocktails.

„Das Wohlbefinden und der Genuss unserer Gäste stehen für uns an oberster Stelle“, erklärt Roman Bolschetz, „das gilt für das gesamte Angebot in unserem Haus. So kommt es zum unvergleichlich sicht- und spürbaren Wohlfühlambiente“, führt der Geschäftsführer weiter aus.