Neben den Kooperationspartnern Touristik Pachmann mit MSC Kreuzfahrten und dem slovenischen Tourismusverband, dem Candy Shop und der mobilen Juwelierin Christa Bartosch gibt es ein Gewinnspiel in der „Lucky Box“. Für die jüngsten SKODA Fans gibt es eine Bastelecke. Mit der VR-Brille kann man in eine ganz eigene Welt von SKODA eintauchen.

zVg Autohaus Annessi

Beim Kleidertausch zugunsten der Behindertenhilfe „Geh mit uns“ aus Kapellerfeld lässt sich so manches wunderbare Kleidungstück erobern. Kunden vom Autohaus Annessi haben sich von fast neuwertigen Taschen, Schuhen und Kleidung extra dafür getrennt!

zVg Autohaus Annessi

Ein Highlight ist der Catwalk der Vienna Fashion Week. Das Team vom Autohaus Annessi hat bei der SKODA Fashion Challenge mit einem Video diesen Auftritt gewonnen.

zVg Autohaus Annessi

Neben all diesen Attraktionen besticht der KAMIQ mit emotionalen Design, kompakten Abmessungen, größerer Bodenfreiheit und guter Übersichtlichkeit. Der City-SUV ŠKODA KAMIQ ist so der perfekte Begleiter für den modernen Großstadtdschungel und steht am 27.9 zur Probefahrt bereit.

www.annessi.at