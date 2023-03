125 Jahre Tischlerei Hager

1898, als Wien die blühende Metropole der Österreichisch-Ungarischen Monarchie war, gründete ein Stück weiter östlich in Auersthal im Weinviertel der junge Tischlermeister Michael Böckl seine Tischlerwerkstatt. Es war der Urgroßvater des nunmehrigen Inhabers Andreas Hager, der vor 125 Jahren den Grundstein für die Tischlerei Hager legte. Und in dieser Beständigkeit ist das Unternehmen auch heute für seine Kunden tätig.

Maßanfertigung erfordert Erfahrung

„In unserer Tradition und mit der Liebe zu Detail und Qualität sehen wir uns nicht nur als Berater und Wohnungseinrichter, sondern vor allem als Tischler. Gerne verwandeln wir Ihren Wohnraum in einen Lebensraum nach Maß und finden mit unseren Kunden die optimale Balance zwischen Funktion und Ästhetik“, erklärt Andreas Hager seine Unternehmensphilosophie:

„In drei Schritten geht es dann an die Verwirklichung Ihres persönlichen Projektes: Schritt 1. Sie teilen uns Ihre Wünsche beim Erstgespräch mit. Schritt 2. Wir schauen uns vor Ort an, wo Ihre Einrichtung Platz finden wird, und erstellen im Schritt 3 anhand Ihrer (Budget-)Vorstellungen einen Plan mit Kostenschätzung. Wir übernehmen auf Wunsch auch gerne die komplette Koordination von Handwerkern und helfen Ihnen dabei, einen anstehenden Umbau in möglichst kurzer Zeit zu ermöglichen.“

Im Laufe der Jahrzehnte hat sich in der Tischlerei Hager auch spezielles Know-how angesammelt: „Die Erhaltung, Renovierung und Neuherstellung von Kastenfenstern und Türen im historischen Stil ist mittlerweile ein zweites Standbein des Unternehmens geworden“, so Andreas Hager. „Dieses Wissen ist partiell nicht „frei verfügbar“ und wird zu einem großen Teil aufgrund langjähriger Erfahrung erworben und mit sehr gut geschultem Fachpersonal umgesetzt.“

Mitarbeiter als Qualitätsmerkmal

Dieses Fachpersonal ist es auch, auf das der Firmenchef besonders stolz ist: „Wir beschäftigen in unserer Tischlerei seit jeher nur Tischler-Facharbeiter. Wir bilden Lehrlinge aus, wir unterstützen „Lehre mit Matura“ sowie die Meisterprüfung und wir bilden Mitarbeiter mit abgeschlossener Tischler-Ausbildung laufend weiter. Auch unsere „Frauenquote“ kann sich im Branchenvergleich durchaus sehen lassen.“ Andreas Hager: „Wir sind mit Leib und Seele Tischler und entwickeln in persönlicher Beratung auf Kundenbedürfnisse abgestimmte Einrichtungslösungen. Das Vertrauen auf Qualität aus Tradition und fachliche Kompetenz werden auch in Zukunft gute Gründe für das Handwerk vom Tischler sein.“