Wirtschaft, Multimedia und Sport

Die Digitalisierung hat auch den Schulalltag der HAK revolutioniert. Der Einsatz von Multimedia steht mittlerweile in allen Fächern an der Tagesordnung. Fast alle Schülerinnen und Schüler arbeiten mit Laptop, Handy oder Tablet. Aufgaben werden vielfach über Microsoft Teams abgegeben.

Im Schwerpunkt IKT dreht sich alles um die Themen Film, Fotografie, Webdesign und den professionellen Umgang mit digitalen Medien. Wer möchte, kann zusätzlich Seminare wie Vektorgrafiken, Coding, Medientechnologie, Sportmanagement, Versicherungen u.v.m. besuchen. Im Seminar Audio- und

Videojournalismus werden Interviews, Reportagen oder Podcasts gemacht.

Ein eigenes Social-Media-Team veröffentlicht aktuellen Content in sozialen Medien wie Instagram, Facebook und TikTok. 1,2 Millionen Aufrufe erreichte dabei eines der TikTok-Videos. Auch Virtual Reality ist Teil des Unterrichts. So können die Jugendlichen mittels VRBrillen z.B. Städte besichtigen oder bei Operationen zusehen.

Durch die fächerübergreifende Verwendung von digitalen Medien werden die Schüler:innen der HAK/HAS Amstetten auf das zukünftige Berufsleben vorbereitet. Viel Bewegung und ein Wohlfühlklima fördern die Konzentration und das allgemeine Wohlbefinden.

Seit mehr als 10 Jahren bietet HAK plus Sport die Möglichkeit, ein professionelles Training in den Sportarten Fußball, Tennis, Dance und Funsports zu absolvieren. Kurze Bewegungseinheiten am Stundenbeginn verbessern die Aufnahmefähigkeit und Kondition.