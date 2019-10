Die Schulzeit prägt junge Menschen nicht nur, sie stellt auch die Weichen für ihre berufliche Entwicklung – und die Herausforderungen sind heute andere als noch vor wenigen Jahrzehnten. Die Wahl einer Schule muss deshalb wohl überlegt sein. Um Ihnen einen Einblick in unser Schulleben zu gewähren, möchte ich Sie zu einem Rundgang einladen.

Modernisierung

HAK/HAS Amstetten Direktorin Brigitte Bartmann präsentiert das ganz besondere Bildungsangebot an ihrer Schule.

Seit Beginn des Schuljahres 2019/20 erstrahlt die HAK/HAS Amstetten in neuem Glanz: Im runderneuerten Gebäude laden große offene Flächen zum Verweilen ein, in den hellen Räumen mit moderner Einrichtung fühlen sich 400 Schüler sowie 40 Lehrer gleichermaßen wohl. In den Klassenzimmern hat auch die Digitalisierung Einzug gehalten – alle Räume verfügen über interaktive Smartboards, mit denen der Unterricht modern und spannend gestaltet werden kann. Die Ausstattung der Klassenräume und der 5 IT-Säle ist auf dem neuesten technischen Stand. 150 Computerarbeitsplätze stehen zur Verfügung. Durch den täglichen Einsatz von Computern, iPads, Laptops und Smartphones in verschiedenen Fächern erlangen die Jugendlichen hohe digitale Medienkompetenz. Aber ein neues Schulgebäude mit moderner Technik macht allein noch keinen Unterricht. Daher stelle ich Ihnen nun unser Bildungsangebot vor:

Vorbereitung auf die digitale Welt: Die Digitalisierung hat unsere Welt entscheidend verändert und verändert sie weiter. Dem tragen wir durch regelmäßige Aktualisierungen der Lehrinhalte Rechnung. Zu den Unterrichtsinhalten zählen daher nicht nur Excel, Word, PowerPoint, Datenbanken und Social Media, sondern auch SAP, digitale Fotografie und Bildbearbeitung, Videoschnitt, Desktop-Publishing, Webdesign und Coding (Programmieren).

HAK/HAS Amstetten

Wirtschaftskompetenz: Selbstredend bildet die wirtschaftliche Ausbildung den Schwerpunkt an unserer Schule. Betriebswirtschaft, Unternehmensrechnung, Projektmanagement, Marketing und Eventmarketing, SAP und Wirtschaftsinformatik stehen auf dem Stundenplan. Gleichzeitig erleben unsere Schüler die wirtschaftliche Praxis mit: Neben Vorträgen von Experten und Kooperationen mit Partnerunternehmen gewährt unsere „Übungsfirma“ Einblicke ins Wirtschaftsleben – die Arbeit in einem Betrieb wird hier simuliert, theoretisches Wissen in die Praxis umgesetzt. Außerdem sammeln die Jugendlichen Erfahrungen in der Berufswelt im Ausmaß von 300 Stunden. Fächer wie Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz vermitteln wertvolle Soft Skills und gute Umgangsformen.

Allgemeinbildung und Sprachen: Nicht zu vergessen ist die Vermittlung der Allgemeinbildung an unserer Schule. Die standardisierte Reife- und Diplomprüfung hat in diesem Bereich weitreichende Umstellungen gebracht. Mit Stolz können wir feststellen, dass wir Jahr für Jahr weit überdurchschnittliche Ergebnisse bei der „Zentralmatura“ erreichen. Eine zentrale Rolle spielen dabei die Sprachen: Neben Englisch bieten wir Russisch und Spanisch an. Sprachwochen, Auslandssemester und -praktika tragen zur Vertiefung der Sprachkompetenz bei.

HAK/HAS Amstetten

Wahlmöglichkeiten: Nach dem Erwerb der Basics in den Wirtschaftsfächern können die Schüler ab dem dritten Jahrgang Schwerpunkte in ihrer Ausbildung setzen, die ihren Interessen entsprechen. Zur Wahl stehen drei Ausbildungsschwerpunkte: SAP – Enterprise Resource Planning, Kommunikationsmanagement und Marketing sowie Informations- und Kommunikationstechnologie – E-Business.

Darüber hinaus bieten wir viele Seminare an, in denen die Jugendlichen ihr Wissen vertiefen können: Fotografie Basics, Fotografie für Fortgeschrittene, Aktuelle Entwicklungen in der Medientechnologie, Journalistische Praxis, Audio- und Videojournalismus, Coding, Sportmanagement, Vektorgrafiken, Versicherungen, Unternehmensgründung und Englische Kommunikation.

Sport und Schule: Für Sportbegeisterte haben wir unser Bildungsangebot mit einem intensiven Sportprogramm ergänzt: HAK plus Sport. Betreut von Trainerprofis können Jugendliche zwei- bis dreimal pro Woche Fußball, Tennis, Funsports, Rhythm & Dance oder Eishockey trainieren. Unser Modell richtet sich sowohl an Breitensportler als auch an Leistungssportler von der ersten bis zur dritten Klasse. Dabei hilft die Lernbetreuung, Sport und Schule unter einen Hut zu bringen. Ab dem Jahr 2020/21 entsteht auch ein Leistungszentrum für Frauenfußball.

HAK/HAS Amstetten

Zukunftschancen: Nach der Reife- und Diplomprüfung stehen unseren Absolventen viele Möglichkeiten offen: Mit ihrer Ausbildung können sie sofort in das Berufsleben einsteigen - HAK-Absolventen sind nach wie vor gefragt. Das erworbene Wissen ermöglicht aber auch die Gründung eines eigenen Unternehmens. Darüber hinaus können sie auch an einer Universität oder Fachhochschule studieren.

Familiäre Atmosphäre: Neben all diesen Aspekten zeichnen die HAK/HAS drei Dinge besonders aus: das engagierte Lehrerteam, die familiäre Atmosphäre und das positive Schulklima. Eine Schule zum Lernen und Wohlfühlen!