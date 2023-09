Know-how, Wirtschaftsethik und viel Praxis

Die private Handelsakademie und Handelsschule samt Aufbaulehrgang in der Wiener Fasangasse ist in mehrfacher Hinsicht Teil einer großen Gemeinschaft: Zum einen gehört die katholische Privatschule zu einem ganzen Bildungscampus im 3. Bezirk — mit Kindergarten, Volksschule, Mittelschule und Gymnasium. Zum anderen ist sie Teil des weltweiten Sacré-Coeur-Netzwerks. An der christlich-werteorientierten Schule mit kaufmännischem Schwerpunkt wird Wirtschaftsethik vermittelt.

Interessante Schwerpunkte

Drei Schwerpunkte werden geboten: Event und Sportmanagement, Steuer und Recht sowie Medien und Kommunikation. Unabhängig vom Schwerpunkt erhalten die Schülerinnen und Schüler eine solide kaufmännische Ausbildung, mit der sie später etwa im Handel und im Gewerbe arbeiten können, oder – bestens vorbereitet – ein Studium starten. Der abwechslungsreiche Unterricht deckt Fächer wie Unternehmensrechnung, Marketing und Personalmanagement ab. Für die Schülerinnen und Schüler besonders spannend: die vielfältigen Möglichkeiten, gemeinsam Praxiserfahrung zu sammeln. Dafür gibt es beispielsweise die Junior Companies und die Übungsfirma. „Bei den Junior Companies arbeiten wir mit echtem Geld und verkaufen selbst erstellte Produkte“, erzählt ein Schüler. „Das ist, als würden wir ein eigenes Startup gründen.“

Vielfalt auf Augenhöhe

Die Schüler:innenschaft kommt aus ganz Wien und vielen Orten Niederösterreichs, die verschiedenen Religionen, Konfessionen und Kulturen begegnen sich dabei stets auf Augenhöhe und respektvoll. „Unsere Schule befindet sich im Herzen von Wien und ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln auch aus Niederösterreich gut und schnell erreichbar“, sagt Direktorin Sonja Gaider. Ihr besonderes Anliegen als engagierte Pädagogin ist die individuelle Begabungsförderung und persönliche Begleitung der Jugendlichen zu einem erfolgreichen Schulabschluss.