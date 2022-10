Unternehmen von morgen

„Der direkte Weg in die Wirtschaft“ lautet das Motto der HAK HAS Wiener Neustadt. Die als „Entrepreneurship Education“-zertifizierte Bildungseinrichtung fördert fachliche und persönliche Qualifikationen, welche die Grundlage für unternehmerisches Denken und Handeln darstellen.

Neben dem Ausbildungszweig der Handelsakademie (HAK), der fünf Jahre dauert und mit einer Reife- und Diplomprüfung endet, wird auch eine dreijährige Handelsschule (HAS) angeboten, an deren Ende eine Abschlussprüfung steht. Zusätzlich gibt es pro HAK-Jahrgang auch eine „International Business Class“ (IBC), welche internationale Erfahrungen in die Ausbildung einbezieht.

Die HAK erlaubt allen Absolventinnen und Absolventen, direkt ins Berufsleben einzusteigen, eröffnet daneben aber auch die Möglichkeit, eine weiterführende Ausbildung an einer Universität oder Fachhochschule anzustreben. Schulleiter Engelbert Zwitkovits hebt die Vorteile dieser Wahlfreiheit und die Bedeutung von wirtschaftlichen Qualifikationen in der modernen Berufswelt hervor: „Die Ausbildung an der Handelsakademie stellt die beste wirtschaftliche Basis aller Bildungsmöglichkeiten der Sekundarstufe 2 dar. Wir bereiten unsere Schülerinnen und Schüler auf die vielfältigen Anforderungen des Berufslebens oder auf eine weiterführende Ausbildung vor.“

Der Erwerb einer umfassenden Wirtschaftskompetenz wird durch fundiertes sprachliches Wissen – insbesondere in den Fremdsprachen - ergänzt. Neben den Pflichtgegenständen Deutsch und Englisch können Lernende zwischen Französisch, Spanisch und Italienisch wählen.

Auch in der Handelsschule steht die wirtschaftliche Ausbildung im Vordergrund und die Absolventinnen und Absolventen können ebenso direkt ins Berufsleben einsteigen. Ähnlich einer 3-jährigen kaufmännischen Lehre erlangen die Lernenden ökonomische Grundkenntnisse, welche durch praxisorientiertes Arbeiten im Rahmen einer Übungsfirma erweitert und vertieft werden. Vom Einkauf über die Buchhaltung bis zum Verkauf werden den Lernenden alle wesentlichen Unternehmensfelder nähergebracht.

Für leistungsorientierte, motivierte Schülerinnen und Schüler, die internationales Interesse zeigen und weltoffen sind, ist der IBC-Zweig die richtige Wahl. IBC steht für International Business Class, in der die Jugendlichen den gesamten Lehrstoff der HAK in neun Semestern statt in zehn absolvieren und in der vierten Klasse ein Semester im Ausland verbringen.

Die Freude am Lernen und der Erwerb interkultureller Kompetenz stehen in der IBC im Vordergrund. Neben der intensiven wirtschaftlichen Ausbildung liegt der Schwerpunkt auf der Förderung internationaler Erfahrungen und ausgezeichneter Fremdsprachenkenntnisse. Weiters haben die Schülerinnen und Schüler Gelegenheit, Fähigkeiten im wissenschaftlichen Arbeiten zu erlangen und eigenverantwortlich Projekte mit Schulen im In- und Ausland zu planen und durchzuführen.

Um den Ansprüchen einer modernen Gesellschaft gerecht zu werden, wird großer Wert auf die technische Ausstattung gelegt. Die praxisorientierte Verwendung der eigenen Notebooks ist in den Unterricht integriert, um die Schülerinnen und Schüler auf ihre zukünftigen Tätigkeiten vorzubereiten. Sie bildet die Basis für eine vernetzte Kommunikation, wodurch auch zeitgemäßes Online-Lernen ermöglicht und gefördert wird.

Die Förderung des unternehmerischen Denkens und Handelns wird seit dem letzten Schuljahr verstärkt durch Projekte zum Thema Nachhaltigkeit ergänzt. Unter dem Motto „Change It“ wird den Schülerinnen und Schülern ein bewusster Umgang mit unserem Lebensraum nähergebracht. Somit wird an der HAK/HAS der Grundstein für eine nachhaltige, lebenswerte wirtschaftliche Zukunft gelegt.

Schnuppertage an der HAK/HAS sind gegen Voranmeldung unter schnuppern@hakwn.at möglich.

Aktuelle Schnuppertermine und weitere Schulinfos finden Sie hier: www.hakwn.at