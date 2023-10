Kompetent & praxisorientiert

Ein hohes Maß an Praxisorientierung ist im Unterrichtsalltag der BHAK Neunkirchen selbstverständlich. In einem seit Jahren etablierten Lernfirmenkonzept gründen die ersten Jahrgänge ein fiktives Unternehmen, in welchem die Jugendlichen während ihrer gesamten Schullaufbahn tätig sind und so verschiedene Unternehmensabläufe praktisch umsetzen.

Fixer Bestandteil des Lehrkonzepts ist neben der Lernfirma ein Klassenpate: ein Unternehmen oder eine Organisation begleitet jede Klasse und bietet einen regelmäßigen Blick in die Praxis. Klassenpaten der 1. Jahrgänge im Schuljahr 2023/24: Semperit AG, List General Contractor GmbH, NÖN Neunkirchen, Mobile Austria, Moving Freizeitanlage Wimpassing, Fercam Austria GmbH.