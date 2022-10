GO FOR BUSINESS!

Systematisch Ziele zu verfolgen und zu erreichen ist demnach eine Kernkompetenz, die Jugendliche und Erwachsene hier fit für den Job, das Studium und das eigene Unternehmen macht. Die Basis dafür schaffen die umfassende Allgemeinbildung sowie die intensive wirtschaftliche und kaufmännische Ausbildung des Standorts. Verschiedene Interessen und Schwerpunkte lassen sich in sieben Schulzweigen verwirklichen:

Foto: HAK St. Pölten

Business HAK

Die Business HAK ist eine gute Entscheidung für alle, die an wirtschaftlichen Themen interessiert sind, sich aber erst später im Schwerpunkt festlegen möchten. Im Rahmen einer soliden kaufmännischen Ausbildung wählt man in der dritten Klasse Finanz- und Risikomanagement, Management, Controlling und Accounting oder Entrepreneurship und Management zum persönlichen Spezialgebiet.

Europaklasse

In der Europaklasse führt der Weg zur Matura über den Schwerpunkt der internationalen Wirtschaft. Wer sprachlich in Englisch besonders fit werden möchte und sich darüber hinaus auch noch für Französisch sowie wahlweise Spanisch, Chinesisch oder Russisch begeistert, wird sich hier wohlfühlen.

Industrial Business

Industrie und Informationstechnologie locken in Verbindung mit Unternehmenskooperationen in diese Fachrichtung. Jugendliche, die gerne digital arbeiten und Begriffe wie Big Data und Internet of Things spannend finden, aber neben Englisch keine weitere lebende Fremdsprache erlernen möchten, können hier ihre Stärken vertiefen.

HAKsportiv

Sport- und Eventmanagement verbindet sich in den Bereichen Fun- und Breitensport oder Fußball mit dem Wirtschaftsschwerpunkt der Handelsakademie. Jugendliche, die den Schulalltag mit körperlichem Training aufpeppen möchten, fördern im Sportivteam ihr Können.

JusHAK

Wer Recht und Ordnung schon vor der Matura in die Ausbildung bringen möchte, wird hier sein Interesse wiederfinden. Im Zentrum steht eine praxisorientierte Rechtsausbildung mit Case Studies und Gerichts- sowie Unternehmensbesuchen.

Handelsschule

Die Matura ist kein vorrangiges Ziel? Dann ist die Handelsschule mit ihrem Lehrabschluss eine gute Wahl. Sie führt in nur drei Jahren zur Mittleren Reife.

HAK für Berufstätige

Sollte der Ruf nach der wirtschaftlichen Ausbildung sein Ziel erst später erreichen, kann man als Berufstätige:r im Unterricht des Abendschulangebots seine Kompetenzen erweitern .

Save the Date

Weitere Infos rund um die Schule gibt es auf hakstpoelten.at sowie den Instagram- und Facebookprofilen hak_has_stp sowie hak.stpoelten. Die Tage der offenen Tür am 4. und 5. November 2022 von 13 bis 17 und 8 bis 12 Uhr und die Schnuppertage vom 28. November bis 2. Dezember 2022 sowie 9. bis 13. Jänner 2023 bieten Einblicke in das Schulleben des Zentrums für Entrepreneurship-Education in St. Pölten.

Also: Kommen Sie mit der BHAKBHAS St. Pölten ins Geschäft?