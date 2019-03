Schon alles für den Nachwuchs bereit? Was braucht es eigentlich alles? Diese und unzählige weitere Fragen stellen sich viele werdende und junge Eltern. Antworten, Hilfen und vieles mehr finden Sie auf der Hallo Baby - Messe in Traiskirchen.

zVg

Was erwartet Sie?

Über 300 m² Ausstellungsfläche auf zwei Etagen, in denen 30 Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen, rund um das Thema Baby präsentieren. Von Kinder- und Babymode, über Bewegung in, und nach der Schwangerschaft bis zur passenden Süßigkeit für jeden Anlass. Auch dieses Jahr setzt die Hallo Baby - Messe wieder auf Regionalität bei den AusstellerInnen. Die 30 Firmen kommen alle aus Traiskirchen und Umgebung. Von 10 bis 17 Uhr sind die Firmen für Einzelgespräche und -beratungen an den Ausstellungsständen für Sie da.

zVg

Abwechslungsreiches Programm

Zusätzlich zu den Informationsständen finden an beiden Tagen ab 10:30 zahlreiche Workshops und Vorträge statt. Das Programm bietet eine gute Mischung aus Theorie und Praxis: Vorträge, wie beispielsweise vom ÖAMTC gemeinsam mit der Polizei zum Thema „Kindersicherheit im Straßenverkehr“ und „Vor- und Nachteile versch. Betreuungsmöglichkeiten“ vom NÖ Hilfswerk, werden aufgelockert von einem Mama & Baby Shiatsu Workshop mit Martina Ecker und Yoga für Schwangere von und mit Johanna Legerer.

zVg

Mit der Leseecke unserer Stadtbibliothekarin Christa und dem Trommelstand von ZiMT - Zentrum für Individualität, Musik und Therapie ist auch für Kinderunterhaltung im 1. Stock gesorgt. Auch die allerkleinsten Besucher der Messe können bestens versorgt werden: der Wickel- und Stillbereich befindet sich im Erdgeschoss

Eckdaten

Wann? 30. und 31.3.2019, 10 – 17 Uhr

Wo? Stadtsäle Traiskirchen

Eintritt frei

Fragen?

Facebook: www.facebook.com/twfvtraiskirchen,

Telefon: 0664 3455349

E-Mail office@twfv.at