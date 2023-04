Tagungsland Oberösterreich lädt zur Roadshow

Am 27. April 2023 stattet das Tagungsland Oberösterreich seinen Kund:innen in Niederösterreich einen Besuch ab. Neben kulinarischen Highlights und der Vernetzungsmöglichkeit mit den Ansprechpartner:innen der Tagungsregionen, haben Teilnehmer:innen die Chance, Oberösterreich mit allen Sinnen zu erleben. Details zur Anmeldung für den Halt am Rathausplatz St. Pölten finden Sie hier.

Foto: zVg

„Wir wollen mit unserem Event-Bus nicht nur Aufmerksamkeit erregen, sondern Veranstaltungsplaner:innen ein Wiedersehen in Präsenz ermöglichen. Die Roadshow ist eine innovative Möglichkeit das Tagungsland Oberösterreich in exklusivem Rahmen live zu erleben und zu fühlen, riechen, schmecken und hören, was in Oberösterreich auf Event- und Seminargäste wartet!“, gibt Ingrid Pichler vom Convention Bureau Oberösterreich einen Einblick ins Eventkonzept.

Sie planen Veranstaltungen und Seminare und möchten auch bei der Roadshow „Meet in(g) Fahrt“ dabei sein? Dann sichern Sie sich gleich hier eines der letzten Tickets!

Alle Stopps und Details zur Anmeldung finden Sie hier.

Über das Convention Bureau Oberösterreich

Als Oberösterreich-Experte mit eigenem Partnernetzwerk unterstützt das Convention Bureau Veranstaltungsplaner kostenfrei – nicht nur bei der Suche nach dem richtigen Rahmenprogramm sondern auch nach der perfekten Location und der passenden Unterkunft für Seminare, Events, Kongresse oder Meetings.

Kontaktdaten:

Convention Bureau Oberösterreich

Ingrid Pichler & Daniela Groffner

+43 732 7277-581

tagung@oberoesterreich.at

oberoesterreich.at/tagungen