Papier als berufliche Leidenschaft

Die Papier- und Zellstoffindustrie ist seit Jahren ein stabiler Markt, der vor allem sichere, aber auch gut bezahlte Arbeitsplätze bringt. Ein Betrieb in dieser Branche ist die Firma Hamburger Containerboard in Pitten. Diese befindet sich nicht nur seit 1853 in Familienbesitz, das Unternehmen bietet auch ein stabiles Arbeitsumfeld mit der Chance, sich beruflich Aus- und Weiterbilden zu können.

Hamburger bietet den aktuell 16 Auszubildenden am Standort Pitten die Chance, ihre Fähigkeiten auch abseits des konkreten Ausbildungsprogramms zu erweitern. Vor diesem Hintergrund erhalten sämtliche Lehrlinge am Standort seit Herbst 2022 wöchentlichen Englischunterricht von je eineinhalb Stunden. Zudem werden den Auszubildenden Tablets zur Verfügung gestellt, die anschließend für die Berufsschule und zu Weiterbildungszwecken genutzt werden können. So sind sämtliche Schulungsunterlagen auch digital auf dem Tablet verfügbar.

Außerdem werde in dem Unternehmen auf Augenhöhe gearbeitet sowie mit Spaß und echter Leidenschaft. Man investiere in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denn nur mit gut ausgebildeten, qualifizierten und motivierten Kolleginnen und Kollegen finde man Wege, sich jeden Tag zu verbessern und weiterzuentwickeln.

Derzeit bietet Hamburger die Ausbildung in vier Berufen an: Papiertechniker/in, Elektrotechniker/in, Metalltechniker/in (alle 3,5 Jahre Lehrzeit) sowie Industriekaufmann/frau (drei Jahre Lehrzeit).

Am 9. März und 13. April finden Lehrlingsinfotage ab 15 Uhr statt.

Weitere Infos: www.hamburger-containerboard.com