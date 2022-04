Das Leben des Moorheilbad-Gründers

Spannende Buch-Neuerscheinung aus dem Waldviertel: Manfred Pascher erzählt in einer Autobiografie, wie er den steinigen Weg zum Aufbau des Moorheilbades Harbach gemeistert hat, das heute der Leitbetrieb der „Beste Gesundheit“-Gruppe mit 1.800 Betten und 1.500 Arbeitsplätzen zwischen Harbach, St. Pölten und Baden ist.

„Nicht nur reden, sondern tun“ – der Titel umreißt, worum es dem gelernten Bäcker und Zuckerbäcker geht: Jammerei über Perspektivenlosigkeit nerven ihn massiv. Er wollte die Abwärtsspirale in seiner Heimatgemeinde nicht akzeptieren und hat einen Kampf gegen Windmühlen angetreten – der zum Triumphzug wurde.

Traum vom Zuckerbäcker, harte Landung.

Er beschreibt, wie er nach der Bäckerlehre beim Vater in Harbach zur Zuckerbäckerlehre in Spitz aufgebrochen war. Dann erkrankte der Vater schwer. Vorbei war der Traum von der Konditorei in der Ferne: Als er die Bäckerei 1964 21-jährig übernommen hatte, hatten die vier Gemeinden Harbach, Lauterbach, Hirschenwies und Wultschau binnen weniger Jahrzehnte mehr als die Hälfte der Einwohner verloren. Er hatte die Wahl, mit der Familie genauso abzuwandern oder etwas gegen den Teufelskreis zu tun. Die größte Chance sah Pascher im Fremdenverkehr.

„Das Kirchturmdenken war fürchterlich.“

Das Jahr 1971 brachte ein Schlüsselereignis: Pascher hatte sich als Gemeinderat im Kampf um den für die Gemeinde unfinanzierbaren Straßenbau zwischen Wultschau und Harbach mit Landeshauptmann Maurer überworfen, den fast komplett durch das Land NÖ finanzierten Bau aber erreicht. Die Gegenleistung war die Einung der vier kleinen Gemeinden zur „Großgemeinde“: „Es ist dauernd gestritten worden, das Kirchturmdenken war fürchterlich.“

Um Obmann Pascher wurde schließlich ein Fremdenverkehrsverein gegründet, nur mit Betrieben, Gemeindevertretern, Vereinen. Viele Gemeinden buhlten um Geld für den Bau eines Kurhauses, sagt er: „Es brauchte ein Naturheilmittel, das andere nicht hatten. Nach einiger Suche wurde der warme Gatsch aus dem Torfstich, der einem Gemeinderat Linderung bei Schulterschmerzen gab, Thema.“ Das wars.

Im Buch schildert er den dann immer noch steinigen Weg bis zur Eröffnung des Moorheilbades 1980 in 50:50-Partnerschaft mit einer Gruppe rund ums Kurhaus Althofen und wie daraus das Firmengeflecht wurde, das heute die „Beste Gesundheit“-Partnerschaft ist.

Als es im Moorheilbad finster wurde.

In 78 Jahren hat Manfred Pascher allerhand erlebt, erkämpft und erstritten, wurde „nicht nur einmal zum Narren erklärt“. Seine Geschäftsführer-Funktionen übergab er nach und nach an seine Töchter Karin Weißenböck und Doris Walter, inzwischen rückte auch die dritte Generation nach.

Die schwersten Stunden bescherte ihm aber erst das Jahr 2020, als wegen Covid ein Lockdown die Schließung des wirtschaftlich immer vorbildlichen Moorheilbades erzwungen hatte, sagt er. „Vom Fenster rüber zu schauen und kein Licht leuchten zu sehen… das hat furchtbar wehgetan.“

Fordernd sei auch die Biografie gewesen, schmunzelt Pascher: „Deutsch ist nicht so das Meine, die Zahlen sind es eher.“ Im Buch erzählt er dennoch in eigenen Worten, weil: „Die Leser sollen den Pascher erkennen.“