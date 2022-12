HAUSMESSE 2.- 5. Jänner bei Carlos Cook Wieselburg mit 2 Jahre-Fixpreisgarantie

Lesezeit: 2 Min Anzeige

Vollbild FB 1 /7 Foto: Carlos Cook Foto: Carlos Cook Foto: Carlos Cook Foto: Carlos Cook Foto: Carlos Cook Foto: Carlos Cook Foto: Carlos Cook Anzeige HAUSMESSE 2.- 5. Jänner bei Carlos Cook Wieselburg mit 2 Jahre-Fixpreisgarantie . Carlos Cook in Wieselburg startet mit der Hausmesse von Montag, den 2. bis Donnerstag 5. Jänner ins neue Jahr und lockt an den Messetagen mit einer Fixpreisgarantie auf zwei Jahre auf alle Küchen samt Geräte.

C arlos Cook in Wieselburg startet mit der Hausmesse von Montag, den 2. bis Donnerstag 5. Jänner ins neue Jahr und lockt an den Messetagen mit einer Fixpreisgarantie auf zwei Jahre auf alle Küchen samt Geräte.